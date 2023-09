IMAGO/Steven Paston Na zdjęciu: Nick Pope

Newcastle Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 12:45 .

Newcastle United – Brentford FC, typy i przewidywania

Nie mamy pewności, że sobotni mecz będzie łatwy i przyjemny dla Newcastle. Piłkarze tego klubu są jednak głodni zwycięstw po wymagającym starcie sezonu. Smaku wygranej pragnie zaznać również Brentford, które ma aspiracje do sprawienia niespodzianki w postaci remisu lub nawet triumfu. My finalnie typujemy jednak wygraną Newcastle.

Newcastle United – Brentford FC, ostatnie wyniki

Pierwsze cztery mecze tego sezonu Premier League, były arcytrudne dla zawodników Newcastle. Mierzyli się oni z samymi drużynami z ligowej czołówki. Srokom tylko raz udało się sięgnąć po komplet punktów. W pozostały spotkaniach Eddie Howe i spółka dali się pokonać: Brighton, Liverpoolowi oraz Manchesterowi City.

Dosyć dobre humory ma Brentford, które punktuje na stabilnym poziomie. Pszczoły wolałby zapewne mieć więcej, niż jedno zwycięstwo (przeciwko Fulham). Thomas Frank nie może jednak narzekać, ponieważ jego gracz zremisowali z: Tottenhamem, Bournemouth oraz Crystal Palace.

Newcastle United – Brentford FC, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Brentford ani razu nie znalazło sposobu na zdobycie chociaż punktu. Newcastle przed własną publicznością wygrało okazale 5:1, a w Londynie minimalnie, bo 2:1.

Newcastle United – Brentford FC, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi mniej więcej 1,54, a typ na zwycięstwo Brenford to około 5,70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4,20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Newcastle United – Brentford FC, przewidywane składy

Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Trenerzy ▼ Eddie Howe Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka

9 Callum Wilson

13 Matthew Targett

15 Harvey Barnes

20 Lewis Hall

21 Valentino Livramento

23 Jacob Murphy Kevin Schade 9

Saman Ghoddos 14

Frank Onyeka 15

Kristoffer Ajer 20

Thomas Strakosha 21

Keane Lewis-Potter 23

Mads Roerslev Rasmussen 30

Yegor Yarmolyuk 33

Michael Olakigbe 37 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Trenerzy ▼ Eddie Howe Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka

9 Callum Wilson

13 Matthew Targett

15 Harvey Barnes

20 Lewis Hall

21 Valentino Livramento

23 Jacob Murphy Kevin Schade 9

Saman Ghoddos 14

Frank Onyeka 15

Kristoffer Ajer 20

Thomas Strakosha 21

Keane Lewis-Potter 23

Mads Roerslev Rasmussen 30

Yegor Yarmolyuk 33

Michael Olakigbe 37

Newcastle United - Brentford FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle 0% Remis 0% Wygrana Brentford 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Brentford

Newcastle United - Brentford FC, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania w sobotę 16 września o 18:30.

Bonus 1560+400 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.