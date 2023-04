Newcastle – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Newcastle

St James’ Park Premier League Newcastle Southampton 1.30 5.80 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 13:27 .

Newcastle – Southampton: przewidywania na mecz

Trudno nie mieć wrażenia, że to spotkanie ma swojego zdecydowanego faworyta. Jest nim oczywiście zespół Newcastle United, który zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli Premier League i dość pewnie zmierza po grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Szczególnie imponujące mogą być ostatnie dwa mecze drużyny z St James’ Park, w których łącznie zdobyli oni aż 10 bramek.

Na zupełnie przeciwnym biegunie tabeli i celów jest ekipa Southampton. “Czerwona latarnia” ligi walczy o pozostanie w elicie, ale coraz trudniej doszukać się argumentów, które pozwoliłby myśleć o utrzymaniu. Zespół Jana Bednarka pozostaje bez zwycięstwa od ośmiu spotkań, a w tym czasie zdobył raptem trzy punkty. Nasz typ: Newcastle wygra

Newcastle – Southampton: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów najlepiej obrazują, to na jakim etapie i poziomie są obie ekipy. Newcastle w pięciu ostatnich spotkaniach zdobyło 12 punktów i tylko raz uległo Aston Villi 0:3. Poza tym “Sroki” wygrywały m.in. z Tottenhamem i Brentford. Co ciekawe i warte odnotowania, Newcastle w ostatnich czterech wygranych meczach zdobyło aż 17 bramek.

Z drugiej strony jest zespół Southampton, który od ośmiu spotkań czeka na zwycięstwo, a w tym czasie tylko trzy razy remisował. Były to spotkania z Manchesterem United, Tottenhamem i ostatnie z Arsenalem.

Newcastle – Southampton: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. Po stronie Newcastle nie zobaczymy na boisku: Ryana Frasera i Allana Saint-Maximina. Z kolei w drużynie gości może zabraknąć ważnego zawodnika – Jamesa Ward-Prowse’a.

Newcastle – Southampton: historia

W pierwszym starciu w tym sezonie lepsze było Newcastle, które wygrało 4:1 na stadionie Southampton. Los jednak chciał, że skierował obie ekipy na siebie kilkanaście tygodni później w EFL Cup. Tam znowu lepsi okazali się piłkarze niedzielnych gospodarzy. W pierwszym, wyjazdowym meczu wygrali 1:0, zaś w drugim, u siebie 2:1. Jednak ostatnie pięć ligowych potyczek obu ekip to bilans trzech zwycięstw Newcastle, jednego remisu i jednego zwycięstwa Southampton.

Newcastle – Southampton: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.30. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 5.75 do 5.80. Stawiając zwycięstwo Southampton gramy po kursie mniej więcej 11.00. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera BetFan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Newcastle – Southampton: przewidywane jedenastki

Newcastle – Southampton: kto wygra?

Kto wygra? Newcastle 0% Remis 0% Southampton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Newcastle

Remis

Southampton

Newcastle – Southampton: transmisja

Spotkanie Newcastle – Southampton będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 15:00 w niedzielę 30 kwietnia 2023 roku.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.