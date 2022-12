Newcastle – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (31.12.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle United

Newcastle United – Leeds United to jeden z ostatnich meczów w Premier League w 2022 roku. Drużyna Eddiego Howe’a przystąpi do potyczki w ramach 18. kolejki, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki, trwającą od września. Mateusz Klich i spółka mają natomiast zamiar wrócić na ścieżkę zwycięstw po dwóch z rzędu porażkach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

St James’ Park Premier League Newcastle Leeds 1.47 5.00 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 grudnia 2022 13:42 .

Newcastle United – Leeds United, typy na mecz i przewidywania

Metamorfoza Newcastle United w trakcie trwającej kampanii jest niezwykle zaskakująca. Drużyna Srok może pochwalić się genialną serią zwycięstw. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich meczów żaden inny zespół w całych rozgrywkach nie może pochwalić się lepszym bilansem.

W starciu z Leeds United podopieczni Eddiego Howe’a będą faworytem. My także stawiamy na wygraną gospodarzy, a że lubimy celować w nieco wyższe kursy, to zachęcamy do postawienia na dokładny wynik z wygraną Srok różnicą trzech goli. Nasz typ: Newcastle wygra 3:0.

Newcastle United – Leeds United, sytuacja kadrowa

Opiekun gospodarzy nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak: Emil Krafth, Alexander Isak, Jonjo Shelvey, czy Paul Dummett. Z kolei w ekipie z Elland Road zabraknie: Achie Graya, Stuarta Dallasa, Luisa Sinisterra i Patricka Bamforda.

Newcastle United – Leeds United, ostatnie wyniki

Zespół z St. James Park w ostatnim czasie jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Po mundialowej przerwie Newcastle najpierw wygrało z Boiurnemouth (1:0) w Carabao Cup, a później w lidze z Leicester City (3:0).

znacznie gorsze nastroje ma zespół Jesse Marscha. Leeds United w pierwszym meczu po mistrzostwach świata miało jednak wysoko zawieszoną poprzeczkę, mierząc się z Man City. Podopieczni Josepa Guardioli odnieśli spokojne zwycięstwo (3:1).

Newcastle United – Leeds United, historia

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w styczniu. Wówczas w s potkaniu ligowym Newcastle wygrało 1:0 po trafieniu Jonjo Shelveya. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między obiema drużynami Sroki zwyciężyły raz, dwukrotnie górą było Leeds United i w dwóch starciach miał miejsce remis.

Newcastle United – Leeds United, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Eddiego Howe’a w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,47. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Newcastle United – Leeds United, przewidywane składy

Newcastle: Pope – Burn, Bootman, Schar, Trippier, Joelinton, Guimaraes, Willock, Saint-Maximin, Almiron, Wood

Leeds: Meslier – Struijk, Llorente, Koch Kristensen, Roca, Adams, Summerville, Aaronson, Hnonto, Gelhardt.

Newcastle United – Leeds United, transmisja meczu

Rywalizacja Newcastle – Leeds nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można jednak zobaczyć online dzięki platformie Viaplay. Spotkanie zacznie się o 16:00, a skomentują je Adam Delimat i Wojciech Piela.

