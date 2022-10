Newcastle – Everton: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eddie Howe

W środku tygodnia rozegrana zostanie 12. kolejka Premier League. Środa przeniesie starcie Newcastle United z Evertonem na St James’ Park. Gospodarze najbliższej rywalizacji śrubują serię bez porażki, zaś goście przegrali dwa ostatnie ligowe mecze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Newcastle Everton 1.65 4.00 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2022 20:36 .

Newcastle – Everton, typy i przewidywania

Newcastle United chce w obecnym sezonie zerwać z łatką średniaka i nawiązać walkę z czołówką. Póki co idzie świetnie, bowiem po dziesięciu spotkaniach plasuje się na szóstej pozycji i ma za sobą pięć kolejnych ligowych meczów bez porażki. W środę “Sroki” podejmą na St James’ Park Everton i będą zdecydowanymi faworytami rywalizacji. Podopieczni Franka Lamparda punktują w kratkę, a po lepszym okresie zanotowali dwie kolejne przegrane. W dalszym ciągu znajdują się w pobliżu strefy spadkowej, a następna porażka może poskutkować wpadnięciem do strefy zagrożonej degradacją do Championship. Będzie to starcie czołowych linii defensywnych Premier League, zatem możemy spodziewać się, że pragmatyzm obu zespołów weźmie w górę. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Newcastle – Everton, sytuacja kadrowa

Do środowego starcia Newcastle United przystąpi w ogromnym osłabieniu, bowiem kontuzja wykluczyła z gry Alexandra Isaka. Oprócz niego, w ekipie “Srok” nie zagrają Karl Darlow, Emil Krafth oraz Matt Ritchie. Gotowość do występu Allana Saint-Maximina stoi pod znakiem zapytania.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową Evertonu, w najbliższym starciu na boisku zabraknie kontuzjowanych Bena Godfreya, Nathana Pattersona oraz Androsa Townsenda. Do zdrowia powoli wracają Mason Holgate i Yerry Mina, choć tym razem mogą się jeszcze nie pojawić.

Newcastle – Everton, ostatnie wyniki

“Sroki” zajmują na ten moment szóste miejsce z piętnastoma punktami na koncie. W miniony weekend bezbramkowo zremisowały z Manchesterem United, a wcześniej wysoko ograły Brentford (5-1) oraz Fulham (4-1). Aktualna seria bez porażki wynosi pięć spotkań.

Everton plasuje się dopiero na czternastej lokacie, a w swoim dorobku uzbierał dziesięć punktów. Po lepszej serii nastąpił kolejny dołek, choć spory wpływ miała na to jakość rywali. W poprzedniej kolejce “The Toffees” przegrali z Tottenhamem (0-2), a wcześniej uznali wyższość Manchesteru United (1-2).

Newcastle – Everton, historia

W poprzednim sezonie Newcastle United ograło Everton jesienią 3-1, zaś wiosną “The Toffees” zaliczyli udany rewanż i zwyciężyli 1-0. Na przestrzeni ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań trzykrotnie wygrywały “Sroki”, a raz padł remis.

Newcastle – Everton, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Newcastle United, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,65. W przypadku wygranej Evertonu jest to nawet 5,50.

Newcastle – Everton, przewidywane składy

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Guimaraes, Longstaff, Joelinton, Almiron, Murphy, Wilson

Everton: Pickford, Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko, McNeil, Onana, Gueye, Iwobi, Gray, Maupay

Newcastle – Everton, transmisja meczu

Środowe spotkanie 12. kolejki Premier League między Newcastle United a Evertonem rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

