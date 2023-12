Napoli - SC Braga, typy na mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Azzurri muszą przypieczętować awans do 1/8 finału rozgrywek. Aby tak się stało, nie mogą przegrać w rywalizacji z Portugalczykami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Napoli – Braga, typy i przewidywania

Napoli do samego końca musi walczyć o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Po pięciu kolejkach ma na koncie siedem punktów i zajmuje drugie miejsce. Pozycja mistrzów Włoch jest komfortowa, bowiem uda się zapewnić, jeśli tylko nie przegra przed własną publicznością z Bragą. Nawet skromna porażka może przesądzić o ich grze w Lidze Mistrzów na wiosnę, dlatego do wypadnięcia z rozgrywek potrzebny jest istny kataklizm. Oczywiście nie jest to wykluczone, bowiem Napoli w ostatnim czasie wygląda bardzo słabo i ma aktualnie na koncie serię trzech kolejnych przegranych. Braga prezentuje się na krajowym podwórku dużo lepiej, dlatego nie jest w tym starciu bez szans. Mój typ – Braga strzeli gola.

Napoli – Braga, ostatnie wyniki

Zmiana trenera nie wpłynęła bezpośrednio na poprawę wyników Napoli. W ostatnich tygodniach mistrzowie Włoch mierzyli się z ekipami z najwyższej półki i poradzili sobie fatalnie. W minionej kolejce Serie A przegrali z Juventusem 0-1, a wcześniej polegli także przeciwko Interowi Mediolan (0-3) i Realowi Madryt (2-4).

Napoli – Braga, historia

Po raz pierwszy w tej edycji Ligi Mistrzów Napoli oraz Braga zmierzyły się ze sobą 20 września w Portugalii. Tam goście wygrali 2-1 po bramkach Giovanniego Di Lorenzo oraz samobójczym trafieniu Sikou Niakate, do którego doszło w samej końcówce. Braga była więc bardzo blisko urwania punktów faworytowi z Serie A.

Napoli – Braga, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem wtorkowego meczu jest Napoli. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.50. W przypadku ewentualnej wygranej Bragi jest to nawet aż 6.50. Kurs na remis oscyluje z kolei w okolicach 4.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając nowe konto z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny w wysokości aż do 3755+600 zł. W jego skład wchodzi między innymi freebet 35 zł.

Napoli – Braga, przewidywane składy

Napoli – Braga, kto wygra?

Napoli – Braga, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Napoli a Bragą rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 3.

