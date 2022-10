fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli – Rangers to mecz o pietruszkę w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Azzurri są już pewni gry w fazie pucharowej elitarnych rozgrywek. Szkocki team natomiast może mieć wciąż nadzieje na występy w Lidze Europy wiosną. Zapoznaj się z zapowiedzią spotkania, naszą analizą i kursami bukmacherów.

Diego Armando Maradona Liga Mistrzów, gr. A SSC Napoli Rangers 1.25 6.50 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 00:47 .

SSC Napoli – Rangers FC, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli przystąpi do środkowej batalii z Rangersami, mogąc pochwalić się passa jedenastu kolejnych zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. W pięciu z ostatnich sześciu spotkań Azzurri zdobywali co najmniej trzy gole. Trudno zatem spodziewać się, że na swoim stadionie neapolitańczycy stracą punkty. Tym bardziej że mają szanse na wygranie rywalizacji w grupie A, a to wiąże się z wylosowaniem teoretycznie nieco słabszego przeciwnika w 1/8 finału. Nasz typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – Rangers FC, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do starcia na Stadio Diego Armano Maradona osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Amir Rrahmani, Andre-frank Zambo Anguissa i Salvatore Sirigu. W szkockiej drużynie zabraknie natomiast takich piłkarzy jak: Ianis Hagi, Filip Helander, Connor Goldson, Ryan Jack, John Souttar, Tom Lawrence i Nnamdi Oforbah.

SSC Napoli – Rangers FC, ostatnie wyniki

Ekipa Luciano Spallettiego w roli gospodarza jest niepokonana od 18 kwietnia tego roku. Azzurri po raz ostatni z placu gry na tarczy schodzili 10 kwietnia, gdy ulegli Fiorentinie (2:3). Tymczasem w trakcie minionego weekendu po golu Victora Osimhena drużyna z Neapolu pokonała Romę (1:0).

Wyspiarze są natomiast zespołem, który jest bez porażki od trzech spotkań. Rangersi zaliczyli w nich dwa zwycięstwa i remis. W trakcie minionego weekendu ekipa z Ibrox Park podzieliła się punktami z Livingston (1:1). Wcześniej natomiast Rangersi wygrali z Dundee (1:0) i Motherwell (2:1).

SSC Napoli – Rangers FC, historia

W pierwszym meczu między obiema ekipami w trwającej edycji Ligi Mistrzów zespół z Neapolu wygrał różnicą trzech goli (3:0).

SSC Napoli – Rangers FC, kursy

Kurs na zwycięstwo szkockiej drużyny w STS zakłady bukmacherskie wynosi 12,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

SSC Napoli Remis Rangers 1.25 6.00 12.0 1.25 6.50 12.0 1.25 6.50 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 00:47 .

SSC Napoli – Rangers FC, przewidywane składy

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui, Elmas, Lobotka, Zieliński, Politano, Raspadori, Kwaracchelia

Rangers: McGregor – Tavernier, Sands, Davies, Barisic, Davis, Lundstram, Arfield, Tillman, Kent, Colak.

SSC Napoli – Rangers FC, transmisja meczu

Mecz Napoli – Rangers będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.