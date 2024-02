Nantes – PSG: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Nantes – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain to wyraźny lider Ligue 1. Wydaje się, że losy mistrzostwa Francji w sezonie 2023/2024 zostały już rozstrzygnięte, a rozgrywki ligowe posłużą Luisowi Enrique do przygotowania drużyny do Ligi Mistrzów. W 22. kolejce paryżanie podejmą na wyjeździe Nantes.

Raczej nie należy się spodziewać niespodzianki w tym spotkaniu. Moim zdaniem PSG odniesie wysokie zwycięstwo, ale bardziej bezpieczne będzie zaproponowanie typu: liczba goli powyżej 2,5.

Nantes – PSG, ostatnie wyniki

Nantes w pięciu ostatnich meczach odniosło tylko jedno zwycięstwo – 2:1 z Toulouse. Oprócz tego ekipa Gourvenneca Jocelyna zanotowała trzy porażki i remis.

Z kolei PSG na krajowym podwórku radzi sobie wyśmienicie. Drużyna Luisa Enrique na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyła cztery wygrane i remis.

Nantes – PSG, historia

W bezpośredniej rywalizacji dominuje PSG, które wygrało cztery z pięciu ostatnich meczów z Nantes. Ostatnia porażka paryżan miała miejsce niemal dwa lata temu – 19 lutego 2022 roku. Wówczas Nantes wygrało 3:1.

Nantes – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem jest PSG. Kurs na wygraną mistrzów Francji oscyluje w granicach 1.50. Natomiast na zwycięstwo Nantes współczynnik wynosi około 6.70.

Nantes – PSG, przewidywane składy

Nantes Jocelyn Gourvennec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Nantes Jocelyn Gourvennec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 3 Nicolas Cozza 8 Samuel Moutoussamy 11 Marcus Coco 24 Eray Cömert 27 Moses Simon 30 Denis Petric 39 Matthis Abline 54 Adel Mahamoud 71 Hugo Boutsingkham 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 41 Senny Mayulu 99 Gianluigi Donnarumma

Nantes – PSG, kto wygra?

Nantes – PSG, transmisja

Spotkanie Nantes z PSG rozpocznie się w sobotę (17 lutego) o godzinie 21:00. Transmisję meczu można obejrzeć w telewizji na kanałach Canal+ Sport 5 i Eleven Sports 1, co oznacza, że transmisja będzie dostępna także w Internecie na platformie CANAL+ Online. Wykupując pakiet CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za pośrednictwem naszej strony zapłacisz 6×48 zł (288 zł płatne z góry), czyli zaoszczędzisz 156 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją (74 zł).

