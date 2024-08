PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Motor – Korona: typy i przewidywania

W niedzielę (4 sierpnia) dojdzie do rywalizacji między Motorem Lublin a Koroną Kielce w ramach trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy. Ciężko jest wskazać zdecydowanego faworyta tego starcia, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. W zespole gości doszło do istotnych zmian przed nadchodzącym meczem. Z posadą trenerską pożegnał się Kamil Kuzera, który w sumie poprowadził Złocisto-krwistych w 57 meczach. Jego miejsce tymczasowo zajął Mariusz Arczewski, czyli dotychczasowy asystent. Kibice Korony mają nadzieję, że zmiana na ławce trenerskiej przyniesie pozytywne efekty i zespół zaprezentuje się z jak najlepszej strony. Kielczanie są jedyną drużyną, która nie zdobyła jeszcze ani bramki, ani punktu w dotychczasowych rozgrywkach.

W Motorze nastroję są zdecydowanie lepsze, bowiem ekipa Mateusza Stolarskiego w ubiegłym tygodniu odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (2:0). Uważam, że w tej potyczce dominować będzie beniaminek ekstraklasy. Tym samym moim zdaniem lublinianie zdołają zdobyć więcej niż jedną bramkę. Mój typ: Motor Lublin – powyżej 1,5 goli – TAK.

Motor – Korona: ostatnie wyniki

Motor Lublin rozpoczął kampanię ligową od domowej porażki z Rakowem Częstochowa (0:2). W kolejnej serii gier podopieczni Stolarskiego pokonali innego z beniaminków – Lechię Gdańsk (2:0). Bramki dla Motoru zdobyli Samuel Mraz oraz Piotr Ceglarz. Napastnik otworzył wynik meczu w 71. minucie po asyście Bartosza Wolskiego, a trzy minuty Ceglarz przypieczętował triumf na stadionie rywali. Tymczasem Korona Kielce jest czerwoną latarnią ligi po dwóch porażkach. Na inaugurację rozgrywek przegrała z Pogonią Szczecin (0:3). W poprzedni weekend musiała uznać wyższość Legii Warszawa (0:1).

Motor – Korona: historia

Poprzednia rywalizacja między oboma zespołami miała miejsce w sezonie 2008/2009, kiedy zmierzyły się w ramach rozgrywek 1. Ligi. Wówczas w Lublinie górą była Korona (2:1). Rewanżowe spotkanie w stolicy województwa świętokrzyskiego zakończyło się jeszcze bardziej przekonującym zwycięstwem Korony, która wygrała 3:0.

Motor – Korona: kursy bukmacherskie

Analizując kursy, widać, że bukmacherzy nie mają wyraźnego faworyta. Motor Lublin grający na własnym stadionie ma nieznaczną przewagę, jednak Korona Kielce jest drużyną, która potrafi sprawić niespodziankę. Jeśli twierdzisz, że gospodarze wygrają, to takie kurscy oscylują na poziomie 2.54-2.75. Remis został wyceniony na około 3.30. Natomiast kurs na zwycięstwo Korony wynosi od 2.55 do 2/80. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor – Korona: przewidywane składy

W zespole Motoru żaden piłkarz nie pauzuje z powodu kontuzji lub też nadmiaru kartek. Z kolei szkoleniowiec Korony nie będzie mógł skorzystać z Nono, który od końca marca rehabilituje się po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Te same problemy zdrowotne trapią Marcusa Godinho od kwietnia.

Motor – Korona: kto wygra?

Motor – Korona: transmisja meczu

Mecz Motoru Lublin z Koroną Kielce będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja będzie dostępna w CANAL+ Sport 3. To spotkanie można oglądać również przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

