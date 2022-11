AC Milan – FC Salzburg: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Oliver Giroud

AC Milan – FC Salzburg to niezwykle ważne spotkanie w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rossoneri i ekipa z Austrii wciąż mogą wywalczyć przepustkę do gry w fazie pucharowej elitarnych rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

San Siro Liga Mistrzów, gr. E AC Milan Red Bull Salzburg 1.53 4.60 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2022 22:29 .

AC Milan – FC Salzburg, typy na mecz i przewidywania

AC Milan mimo ostatniej wpadki z Torino (1:2) może pochwalić się niezłą passą. Rossoneri w czterech ostatnich spotkaniach zdobyli 11 bramek. W roli gospodarza mediolańczycy przegrali ostatnio tylko z Napoli (1:2) i Chelsea (1:2). Salzburg to ostatnio także ekipa, będąca na fali wznoszącej. Na wyjeździe pokonała między innymi wysoko Admirę (6:1). Mimo wszystko spodziewamy się wiktorii mistrzów Serie A w środowym boju. Nasz typ: wygrana Milanu.

AC Milan – FC Salzburg, sytuacja kadrowa

Niestety dla widowiska na San Siro obie ekipy nie będą mogły przystąpić do spotkania w optymalnych zestawieniach. W drużynie z Mediolanu wyłączeni z gry są: Alexis Saelemaekers, Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Davida Calabria i Zlatan Ibrahimović. Tymczasem u gości nie będą mogli wystąpić: Nicolas Capaldo, Fernando, Oumar Solet, Sekou Koita, Oumar Diakite, Mamady Diambou, Samson Tijani i Bryan Okoh.

AC Milan – FC Salzburg, ostatnie wyniki

Trzecia aktualnie ekipa w tabeli ligi włoskiej zmierzy się z liderem austriackiej ekstraklasy. Milan ma za sobą przegrane starcie z Torino (1:2). Wcześniej natomiast zespół Stefano Pioliego pokonywał między innymi Dinamo Zagrzeb (4:0), czy Monzę (4:1).

Drużyna z Austrii to z kolei ekipa bez porażki na wyjeździe od dziewięciu spotkań. FC Salzburg zaliczył siedem zwycięstw i dwa remisy. W pokonanym polu pozostawiał między innymi takie zespoły jak: Austrię Wiedeń (3:1), czy Admirę (6:1).

AC Milan – FC Salzburg, historia

Pierwsza w tej kampanii potyczka z udziałem obu teamów zakończyła się remisem. Starcie Milanu z Salzburgiem zakończyło się rezultatem 1:1.

AC Milan – FC Salzburg, kursy

AC Milan – FC Salzburg, przewidywane składy

Milan: Tatarusanu – Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Tonali, Bennacer, Rebić, Ketelaere, Leao, Giroud

Salzburg: Kohn – Wober, Pavlović, Bernardo, Dedić, Kjaergaard, Gourna, Douath, Selwald, Sucić, Okafor, Adamu.

AC Milan – FC Salzburg, transmisja meczu

Mecz Milan – Salzburf będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

