Miedź Legnica – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2024)

Goal.pl Na zdjęciu: Miedź Legnica - ŁKS Łódź

Miedź Legnica ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 20:46 .

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: przewidywania i typ eksperta

Miedź Legnica po spadku z Ekstraklasy planowała do niej jak najszybciej wrócić w poprzednim sezonie. Sztuka ta się nie udała. Pewnie podobny plan, ale z lepszym zakończeniem ma ŁKS Łódź, jednak wcale nie będzie to łatwe.

Już w trzech kolejkach, a łodzianie właściwie w dwóch, obie drużyny straciły sporo punktów. Miedź zremisowała, wygrała i przegrała, a ŁKS przegrał i zremisował. O tym nieco więcej w dalszej części tekstu.

ŁKS ma bardzo wymagający kalendarz na starcie sezonu. Na początek wyjazd do Gdyni, potem Górnik Łęczna u siebie. Teraz czas na wyjazd do Legnicy. Znowu nie będzie łatwo, a na dodatek goście mogą mówić o sporym pechu. Łodzianie grali dobre spotkanie przed tygodniem do momentu otrzymania czerwonej kartki. W obu meczach tracili gole i punkty w samej końcówce.

W najbliższej kolejce ŁKS nie będzie faworytem, ale moim zdaniem nie przegra tego spotkania. Miedź ma większe szanse u bukmacherów, jednak łodzianie pokazali w dwóch pierwszych kolejkach, że chcą się liczyć w walce o najwyższe cele. Mój typ na mecz Miedź – ŁKS to “goście nie przegrają meczu”. Bukmacher Betclic takie zdarzenie wycenia na 1.72.

Betclic 1.72 Podwójna szansa – X2 Zagraj!

Stawiając taki zakład warto wykorzystać Betclic kod bonusowy. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: ostatnie wyniki

Miedź Legnica rozpoczęła sezon od remisu z GKS-em Tychy 2:2. W drugiej kolejce legniczanie pewnie wygrali ze Stalą Stalowa Wola 4:2. W poprzedniej serii spotkań ponieśli porażkę w Rzeszowie z tamtejszą Stalą (0:1).

ŁKS w pierwszej kolejce nie grał, ponieważ Wisła Kraków przełożyła mecz ze względu na grę w eliminacjach Ligi Europy. W drugiej serii Arka Gdynia okazała się lepsza w hicie, wygrywając 2:1. Przed tygodniem ŁKS zremisował z Górnikiem Łęczna 1:1, tracąc gola w 89. minucie spotkania.

Zobacz także: Aktualna tabela Betclic 1 Ligi

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: historia

Obie drużyny nie zdążyły się spotkać ze sobą na poziomie Ekstraklasy w tym wieku. Gdy ŁKS grał w najwyższej lidze, wówczas nie było tam Miedzi i odwrotnie. W 1. Lidze doszło do sześciu bezpośrednich spotkań. Bilans jest zdecydowanie na korzyść gospodarzy sobotniego meczu. Pięć zwycięstw Miedzi i tylko jedno łódzkiego klubu. W golach 12:5 dla drużyny z Dolnego Śląska.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kto wygra?

Trudno wskazać jednoznacznie faworyta meczu. Kibice mogą głosować w poniższej sondzie, kto wygra mecz Miedź – ŁKS.

Miedź – ŁKS: typy kibiców Kto wygra mecz Miedź – ŁKS? Miedź 100% Będzie remis 0% ŁKS 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Miedź

Będzie remis

ŁKS

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Miedź Legnica – ŁKS Łódź pokazują, że to gospodarze są nieznacznym faworytem spotkania. Betclic na ich zwycięstwo wystawia kurs 2.07. Na wygraną gości 3.40, dokładnie taki sam jak na remis.

Miedź Legnica ŁKS Łódź 2.14 3.40 3.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 20:46 .

Bukmacher, który jest równocześnie sponsorem 1 Ligi ma w swojej ofercie wiele innych zdarzeń na to spotkanie, a także zakładów łączonych MyCombi.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: przewidywane składy

W sobotnim meczu ŁKS na pewno zagra bez Adriena Loveau, który otrzymał w poprzedniej kolejce czerwoną kartkę. Trenerzy oficjalne składy na mecz Miedź – ŁKS podadzą w sobotę, na około godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Poniżej prezentujemy przewidywane składy na ten mecz.

Miedź: Wrąbel – Hartherz, Kwiecień, Mijusković, Kostka – Antonik, Kaczmarski, Drygas, Podgórski – Mioc, Bogacz.

ŁKS: Bomba – Majcenić, Mihajlević, Gulen, Dankowski – Kupczak, Pirulo, Mokrzycki, Zając – Balić, Arasa.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: transmisja

Mecz Miedź Legnica – ŁKS Łódź na żywo będzie można oglądać w Telewizji Polskiej, a konkretnie na kanale TVP 3. Oprócz tego spotkanie będzie transmitowane w internecie. Wszystkie mecze Betclic 1 Ligi, a zatem także starcie Miedź – ŁKS można oglądać w Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i wpłacić dowolny depozyt. Ponadto mecz transmituje na swojej stronie także sport.tvp.pl, a także będzie on dostępny w aplikacji TVP Sport app.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.