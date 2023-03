Pressfocus Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Piast Gliwice 3.35 3.10 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2023 17:04 .

Miedź – Piast, typy i przewidywania

Fatalnie układa się obecny sezon dla Miedzi Legnica. W ubiegłym sezonie z łatwością awansowała z pierwszego miejsca w Fortuna 1 Lidze, jednak zderzenie z Ekstraklasą okazało się wyjątkowo bolesne. Miedź od 4. kolejki nie opuściła strefy spadkowej, a na ostatnim miejscu spędziła lwią część sezonu. W utrzymanie w klubie wierzy się coraz mniej, bo strata do bezpiecznej strefy nie maleje. Obecnie wynosi ona aż osiem punktów.

Jakub Betfan 2.08 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Betfan

Piast całkiem przyzwoicie wszedł w 2023 roku. Do formy z ubiegłego sezonu wciąż daleko, jednak wygrane z Zagłębiem Lubin, Cracovią i Stalą Mielec pozwoliły oddalić się odrobinę od strefy spadkowej. Wciąż jest ona jednak niebezpiecznie daleko. Piastunki w Ekstraklasie grają nieprzerwanie od 11 lat, dlatego kibice nie wyobrażają sobie, żeby ich ukochany zespół miał spaść. Na papierze jest kilka drużyn, które mają dużo gorszą kadrę, jednak starają się z niej wycisnąć więcej, aniżeli aktualnie robi się to w Gliwicach. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Betfan 1.53 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Betfan

Miedź – Piast, ostatnie wyniki

Bilans Piasta Gliwice wygląda z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Klub przegrał jedynie z Legią Warszawa 0:1. Poza tym udało się wygrać już wspomniane mecze z Zagłębiem Lubin, Cracovią i Stalą. W poprzedniej kolejce Piastunki zremisowały 1:1 z Lechem, choć zwycięstwo wypuściły z rąk w doliczonym czasie.

Miedź stać było w ostatnim czasie tylko na jedno zwycięstwo. Beniaminek okazał się lepszy od Wisły Płock. Poza tym remisy z Wartą Poznań i Jagiellonią Białystok i porażki z Zagłębiem Lubin i po fatalnym meczu z Lechią Gdańsk aż 0:4.

Miedź – Piast, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy niedzielnego meczu zabraknąć może Huberta Matynii i Olafa Kobackiego, którzy zmagają się z drobnymi urazami. Do kadry wraca natomiast zawieszony wcześniej za kartki Angelo Henriquez.

Aleksandar Vukovic nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych od dłuższego czasu Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova. Do grona zawodników zmagających się z urazami dołączył także Constantin Reiner, który nie odgrywał jednak zbyt dużej roli w drużynie.

Miedź – Piast, historia

W 8. kolejce Ekstraklasy Piast Gliwice wygrał u siebie z Miedzią Legnica 2:1. Było to niezwykle wyrównane spotkanie, którego losy ważyły się niemal do ostatnich minut. Do tej pory drużyny mierzyły się tylko ośmiokrotnie. Miedzi nigdy nie udało się jeszcze zanotować zwycięstwa w meczu z Piastunkami.

Miedź – Piast, kursy bukmacherskie

Zespół z Legnicy w niedzielę gra u siebie, ale to Piast jest faworytem bukmacherów. Kurs na wygraną gości wynosi ok. 2.40, podczas gdy typ na Miedź to już 3.35. Nieco niżej, bo na 3.10 wycenia się remis. Jeśli planujesz obstawić mecz, koniecznie rozważ skorzystanie z oferty bonusowej oferowanej przez bukmachera Betfan. Dzięki temu bonusowi możesz zyskać zakład bez ryzyka o wartości aż do 600 PLN. Bonus ten jest dostępny dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kodu promocyjnego GOAL przy rejestracji w serwisie.

Miedź – Piast, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Miedzi 100% Remis 0% Wygrana Piasta 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Miedzi

Remis

Wygrana Piasta

Miedź – Piast, przewidywane składy

Miedź – Piast, transmisja

Mecz 25. kolejki Ekstraklasy między Miedzią Legnica i Piastem Gliwice transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji już w niedzielę o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.