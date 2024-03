Miedź - Arka: typy, kursy, zapowiedź. W drugim sobotnim meczu 25. kolejki Fortuna 1 Ligi Miedź Legnica zmierzy się z Arką Gdynia. Arkowcy są na dobrej drodze, by wywalczyć bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Czy w tym starciu również podtrzymają dobrą formę? Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Miedź Legnica Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 13:22 .

Miedź Legnica – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Przed pierwszy gwizdkiem arbitra faworytem jest Arka Gdynia. Za zespołem z Trójmiasta przemawia lepsza forma i wyższa pozycja w tabeli. Mimo remisów w dwóch ostatnich meczach mają zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo. Miedź nie prezentuje równej dyspozycji i często gubi punkty. Mój typ: zwycięstwo Arki Gdynia – TAK.

Zwycięstwo Arki Gdynia

Miedź Legnica – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Miedź Legnica gra w kratkę w ostatnim czasie notując porażkę z Wisłą Kraków, remis z GKS-em Tychy i wygraną ze Stalą Rzeszów. Obecnie znajduje się na ósmym miejscu w tabeli. Arka z kolei jest wiceliderem rozgrywek. Arkowcy notują jednak serię dwóch remisów z rzędu w starciach z Odrą Opole i Wisłą Kraków. Wcześniej odnieśli trzy wygrane z rzędu: GKS Tychy, Stal Rzeszów i Polonia Warszawa.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, historia

Ostatnie dwa bezpośrednie pojedynki rozegrany między Miedzią i Arką zakończyły się zwycięstwami tego drugiego zespołu. Natomiast łączny bilans pięciu ostatnich pojedynków to dwie wygrane ekipy z Dolnego Śląską i trzy zwycięstwa zespołu z Trójmiasta.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania zdaniem bukmacherów jest Arka Gdynia. Ma to odzwierciedlenie w ostatnich wynikach uzyskiwanych przez oba zespoły oraz w miejscu zajmowanym w tabeli Fortuna 1 Ligi.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Miedzi Legnica 0% Remisem 0% Zwycięstwem Arki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Miedzi Legnica

Remisem

Zwycięstwem Arki

Miedź Legnica – Arka Gdynia, przewidywane składy

Miedź Legnica: Madrzyk, Carolina, Mijusković, Niewulis, Hartherz, Salvador, Aguado, Lehaire, Kostka, Bogacz, Antonik.

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny, Gol, Milewski, Gaprindashvili, Adamczyk, Skóra, Czubak.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, transmisja meczu

Sobotni mecz Miedzi Legnica z Arką Gdyni będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie również dostępny online w Polsat Box Go oraz w systemie PPV. Początek o godzinie 15:00.

