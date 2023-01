Manchester United – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford (w środku)

W środowy wieczór dojdzie do drugiego starcia w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Dla Manchesteru United powinna być to tylko formalność, bowiem w pierwszym spotkaniu udało się pokonać Nottingham Forest aż 3-0. “Czerwone Diabły” są bliskie awansu do finału, gdzie zagrają z kimś z paru Southampton – Newcastle United. Początek środowego półfinału o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Old Trafford Carabao Cup Manchester United Nottingham Forest 1.45 4.75 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2023 21:01 .

Man Utd – Nottingham, typy i przewidywania

Manchester United bez większych problemów przedziera się przez kolejne etapy krajowych pucharów. Kilka dni temu “Czerwone Diabły” ograły Reading w Pucharze Anglii, a wcześniej wysoko pokonały Nottingham Forest w pierwszym półfinałowym starciu Pucharu Ligi Angielskiej. Wiele wskazuje na to, że podopieczni Erika ten Haga zameldują się w finale, gdzie zagrają ze zwycięzcą dwumeczu Southampton – Newcastle United. W środę na Old Trafford konieczne będzie natomiast dopełnienie formalności. Biorąc pod uwagę, że pewny swojej sytuacji Manchester United może w tym spotkaniu wystawić kilku rezerwowych, spodziewamy się wyrównanej gry. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Man Utd – Nottingham, sytuacja kadrowa

Manchester United zagra w środę bez kilku ważnych zawodników. Do zdrowia wciąż nie wrócili Diogo Dalot, Anthony Martial i Luke Shaw. Poważnej kontuzji doznał Christian Eriksen, który może nie zagrać nawet przez najbliższe trzy miesiące. Na próżno liczyć w składzie na Jadona Sancho, który od dłuższego czasu trenuje indywidualnie.

Man Utd – Nottingham, ostatnie wyniki

Po wznowieniu klubowych rozgrywek Manchester United tylko dwukrotnie nie wygrał spotkania. “Czerwone Diabły” zremisowały z Crystal Palace oraz uległy Arsenalowi. Kilka dni temu udało im się pokonać Reading i awansować do 1/8 finału Pucharu Anglii. Angielski gigant ma za sobą również wysokie zwycięstwo w pierwszym półfinałowym meczu z Nottingham Forest.

Man Utd – Nottingham, historia

Niespełna tydzień temu miało miejsce pierwsze półfinałowe spotkanie. Manchester United nie miał większych problemów i ograł Nottingham Forest na wyjeździe aż 3-0. Bramki dla “Czerwonych Diabłów” zdobywali Marcus Rashford, Wout Weghorst oraz Bruno Fernandes. Dla holenderskiego napastnika było to pierwsze trafienie w nowych barwach.

Man Utd – Nottingham, kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester United, bowiem kursy na jego zwycięstwo wahają się między 1,42 a 1,45. W przypadku wygranej Nottingham Forest jest to nawet aż 7,50. Przy okazji tego spotkania zapraszamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet.

Man Utd – Nottingham, przewidywane składy

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia, Casemiro, Fred, Garnacho, Elanga, Pellistri, Weghorst

Nottingham: Hennessey, Aurier, Worrall, McKenna, Lodi, Freuler, Danilo, Scarpa, Johnson, Surridge, Gibbs-White

Man Utd – Nottingham, transmisja meczu

Środowy mecz półfinału Pucharu Ligi Angielskiej między Manchesterem United a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

