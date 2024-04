Manchester City – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (03.04.2024)

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Aston Villa: przewidywania

Prawdziwy hit rozgrywanej w środku tygodnia kolejki angielskiej Premier League. Manchester City na własnym obiekcie podejmie zespół Aston Villi. Faworyt oczywiście jest jeden, wskazują na to kursy bukmacherów oraz tabela, ale ekipa Unaia Emery’ego udowodniła w tym sezonie, że potrafi postawić się zdecydowanie lepszym od siebie i sprawić niespodziankę, czego potwierdzeniem jest zwycięstwo w pieszym meczu tych ekip w tym sezonie. Niemniej gospodarze są już w innym miejscy niż wtedy i wciąż liczą się w walce o tytuł. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Manchester City – Aston Villa: nieobecni piłkarze

Manchester City Zawodnik Powrót Kayky Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Kyle Walker Uraz ścięgna udowego Nieznany

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tyrone Mings Kontuzja kolana Do końca sezonu Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Jacob Ramsey Uraz stopy Niepewny Matty Cash Uraz uda Koniec kwietnia 2024 Ollie Watkins Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 John McGinn Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 3 meczach

Manchester City – Aston Villa: ostatnie wyniki

W weekend obie te ekipy rozegrały swoje mecze w Premier League. Gracze Pepa Guardioli w hicie kolejki, a być może nawet meczu, który miał zadecydować o losach mistrzostwa Anglii podzielili się punktami z Arsenalem. Padł wynik 0:0. Z kolei Aston Villa wygrała z Wolves 2:0 u siebie. W sumie w ostatnich pięciu rozegranych meczach Manchester City zainkasował 11 punktów, zaś goście z Birmingham tylko osiem.

Manchester City – Aston Villa: historia

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie dość sensacyjnie lepsi okazali się gracze Aston Villi. Wygrali oni wówczas na własnym obiekcie 1:0 po golu Leona Bailey’a. Wówczas forma ekipy z Villa Park była absolutnie topowa, z kolei Manchester był w dość sporej zadyszce. Poprzedni mecz na Etihad to już jednak pewne zwycięstwo “Obywateli” 3:1.

Manchester City – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Manchester City – Aston Villa: kto wygra?

Manchester City – Aston Villa: przewidywane składy

Manchester City – Aston Villa: transmisja

Mecz będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport. To starcie możesz śledzić również w CANAL+ Online, a także w Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

