Luton Town – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2023)

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Eberechi Eze

Luton Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 16:07 .

Luton Town – Crystal Palace, typy i przewidywania

Piłkarze Luton dwa razy więcej punktów zdobyli w meczach wyjazdowych, co nie jest dla nich dobrą wiadomością przed konfrontacją z Crystal Palace. Londyńczycy z pięciu ostatnich spotkań w delegacjach, wygrali dwa. Nie jest to imponujący wynik, ale pozwala on realnie myśleć o pokonaniu tegorocznego beniaminka. Mój typ: wygrana Crystal Palace.

STS 2,11 Wygrana Crystal Palace Przejdź do STS

Luton Town – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Luton to jeden z trzech klubów, które w tym sezonie mają tylko po jednym zwycięstwie. Triumf ten miał miejsce już jakiś czas temu. Najświeższe miłe wspomnienie beniaminka to punkt wywalczony w konfrontacji z Liverpoolem, która zakończyła się wynikiem 1:1.

Przed tą kolejką Crystal Palace ma dziesięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Orły niebezpiecznie dla siebie zaczynają się jednak zbliżać do dołu tabeli. Londyńczycy na początku listopada ograli Burnley. Była to jedna z niewielu zdobyczy punktowych zespołu Roya Hodsona.

Luton Town – Crystal Palace, historia

Kluby te po raz ostatni mierzyły się ze sobą w sezonie 2006/2007. Wówczas były to mecze na poziomie Championship. Luton nie zawiodło swoich kibiców i wygrało na własnym obiekcie 2:1. Identycznie w Londynie uczyniło Crystal Palace.

Luton Town – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Crystal Palace. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 2.11. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Luton jest to natomiast aż 3.60. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Luton Town – Crystal Palace, przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 8 Luke Berry 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 4 Rob Holding 7 Michael Olise 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 17 Nathaniel Clyne 26 Chris Richards 28 Cheick Doucouré 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 8 Luke Berry 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 4 Rob Holding 7 Michael Olise 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 17 Nathaniel Clyne 26 Chris Richards 28 Cheick Doucouré 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews

Luton Town – Crystal Palace, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Luton 0% Remis 0% Wygrana Crystal Palace 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Luton

Remis

Wygrana Crystal Palace

Luton Town – Crystal Palace, transmisja meczu

Sobotni mecz 13. kolejki Premier League pomiędzy Luton a Crystal Palace rozpocznie się o godzinie 16:00. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.