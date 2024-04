ŁKS Łódź – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Luka Vusković oraz JAn Grzesik

ŁKS – Radomiak, typy bukmacherskie

Niedzielna zmagania w rozgrywkach Ekstraklasy zainauguruje spotkanie ŁKS-u Łódź z Radomiakiem Radom. Będzie to starcie czerwonej latarni ligi z zespołem, który okupuje 10. lokatę w tabeli. Ja natomiast spodziewam się, że w tym meczu bramkarze będą mieli pełne ręce roboty. Uważam, że obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

ŁKS – Radomiak, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź obecnie nie jest w najlepszej formie. Zespół notuje serię trzech spotkań bez zwycięstwa, zaliczając w tym czasie dwa remisy (1:1 z Rakowem Częstochowa oraz 2:2 z Cracovią), a także ponosząc jedną porażkę (0:6 z Jagiellonią Białystok). Wcześniej drużyna wygrała dwa spotkania z rzędu (3:2 z Puszczą Niepołomice i 1:0 z Wartą Poznań).

Radomiak Radom natomiast, po słabym wejściu w nowy rok, wreszcie ustabilizował formę. Zespół Macieja Kędziorka w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (2:1 ze Stalą Mielec, 3:2 z Piastem Gliwice oraz 2:1 z Rakowem Częstochowa), zaliczył jeden remis (1:1 z Puszczą Niepołomice), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Jagiellonią Białystok).

ŁKS – Radomiak, historia

W obecnym sezonie drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą na początku października. Wówczas na obiekcie w Radomiu padł wynik 3:0 dla Radomiaka. Wcześniejsza rywalizacja tych zespołów odbyła się na zapleczu Ekstraklasy w sezonie 2020/21. Wówczas jesienią zwyciężył Radomiak, a w rewanżu padł remis.

ŁKS – Radomiak, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest zespół Radomiaka Radom. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.02 – 2.10. Natomiast na zwycięstwo ŁKS-u sięgają nawet 3.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

ŁKS – Radomiak, kto wygra?

ŁKS – Radomiak, przewidywane składy

ŁKS – Radomiak, przewidywane składy

ŁKS – Radomiak, transmisja meczu

Spotkanie ŁKS-u Łódź z Radomiakiem Radom będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 12:30 i będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

