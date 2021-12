Liverpool – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Takumi Minamino

Liverpool – Leicester: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Dużych emocji można spodziewać się w środowy wieczór na Anfield Road, gdzie jedenastki The Reds i Lisów rywalizować będą o awans do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informację o sytuacji kadrowej obu zespołów oraz formie prezentowanej przez nie w ostatnich tygodniach.

Liverpool – Leicester, typy i przewidywania

Faworytem środowej potyczki jest Liverpool, ale nie można również wykluczyć niespodzianki. Obie drużyny zagrają w tym meczu w mocno rezerwowych zestawianiach, co sprawia, że trudniej jest przewidzieć końcowe rozstrzygnięcie.

Czy spodziewamy się niespodzianki? Uważamy, że są na to spore szanse. Do tego kursy na remis lub wygraną gości są bardzo atrakcyjne. Dlatego też skłaniamy się ku postawieniu na wygraną gości z podpórką w postaci remisu. Nasz typ: podwójna szansa: X2

Liverpool – Leicester, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych wątpliwości, że trener Liverpoolu Juergen Klopp postawi w środowy wieczór na mocno rezerwowy skład. Ze względu na pozytywne wyniki testów na koronawirusa wykluczeni z gry są Fabinho, Curtis Jones i Thiago Alcantara. Na murawie nie zobaczymy także Adriana, Harveya Elliotta, Jordana Hendersona, Jamesa Milnera i Andrew Robertsona.

Sytuacja kadrowa z jaką musi zmagać się menedżer Leicester City Brendan Rodgers wydaje się być jeszcze trudniejsza. Pozytywne testy eliminują z gry Filipa Benkovicia, Hamzę Choudhury’ego, Kelechiego Iheanacho, Ademolę Lookmana, Ayoze Pereza i Jannika Vestergaarda. Na liście nieobecnych znajdują się także Jonny Evans, James Justin i Caglar Soyuncu.

Liverpool – Leicester, ostatnie wyniki

Liverpool kilka ostatnich tygodni mógł zaliczyć do bardzo udanych. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zanotowała serię ośmiu kolejnych wygranych. W rozgrywkach Premier League The Reds wygrywali z Arsenalem (4:0), Southampton (4:0), Evertonem (4:1), Wolverhamptonem (1:0), Aston Villą (1:0) i Newcastle United (3:1). W międzyczasie odnieśli również dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów – 2:0 z FC Porto i 2:1 z Milanem. Świetna passa została przerwana dopiero w ostatni weekend, kiedy Liverpool zremisował 2:2 na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur.

Z kolei drużyna Leicester spisywała się raczej ze zmiennym skutkiem, choć w ostatni weekend stanęła na wysokości zadania i nie sprawiła zawodu swoim kibicom. Na własnym stadionie pewnie 4:0 pokonała Newcastle United, rehabilitując się tym samym za ostatnią wyjazdową niemoc – 2:2 z Southampton, 1:2 z Aston Villą, 2:3 z Napoli.

W środowy wieczór Leicester będzie starało się przerwać serię czterech kolejnych meczów na boiskach bez wygranej. Biorąc jednak pod uwagę postawę Liverpoolu na Anfield Road (The Reds są niepokonani od 7 marca) oraz ich ostatnie wizyty na terenie tego rywala, będzie o to bardzo trudno.

Liverpool – Leicester, historia

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję mierzyć się w lutym tego roku na King Power Stadium. Leicester wygrało wówczas 3:1 i była to ich pierwsza wygrana z Liverpoolem od 2017 roku, kiedy pokonali go w meczu Pucharu Ligi Angielskiej.

W międzyczasie obie drużyny rywalizowały ze sobą siedem razy w lidze, a sześć z tych spotkań zakończyło się wygraną Liverpoolu. Na Anfield Road Leicester po raz ostatni wygrało w… 2000 roku.

Liverpool – Leicester, kursy bukmacherów

Kursy bukmacherów na to spotkanie wskazują, że jego faworytem jest Liverpool. Rozgrywki pucharowe rządzą się jednak swoimi prawami i jeżeli ktoś spodziewa się niespodzianki to powinien spojrzeć na ofertę STS, który oferuje zdecydowanie najwyższe kursy na remis lub wygraną Leicester. Rejestrując się teraz u tego bukmachera przy wykorzystaniu STS kodu promocyjnego GOAL można uzyskać między innymi możliwość postawienia zakładu bez ryzyka do 234 zł.

Liverpool – Leicester, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher – Williams, Gomez, Konate, Tsimikas – Oxlade-Chamberlain, Morton, Milner – Gordon, Firmino, Minamino

Leicester: Schmeichel – Albrighton, Amartey, Ndidi, Bertrand – Tielemans, Soumare – Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes – Daka

Liverpool – Leicester, transmisja meczu

Mecz na Anfield Road nie będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Na kanale Eleven Sports 2 o godzinie 23:00 obejrzymy jedynie retransmisję tego spotkania.

