PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Leicester: transmisja za darmo oraz stream online. Dużych emocji można spodziewać się w środowy wieczór na Anfield Road, gdzie o awans do półfinału Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej) powalczą drużyny Liverpoolu i Leicester. Mecz nie będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji, ale jest inny sposób, aby obejrzeć go zupełnie za darmo.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, gdzie oglądać

W ligowych okolicznościach Liverpool przystępowałby do środowego meczu z Leicester City w roli zdecydowanego faworyta. Po jego stronie byłby nie tylko atut własnego boiska, ale również forma prezentowana w ostatnich tygodniach. Rywalizacja w krajowym pucharze rządzi się jednak własnymi prawami.

Dla szkoleniowców większości zespołów Premier League mecze Carabao Cup to dobra okazja to wysłania na odpoczynek kluczowych zawodników i skorzystania z ich dublerów. Takiego scenariusza spodziewamy się właśnie w środowy wieczór i to ze strony trenerów obu drużyn. Wpływ na kadrowe decyzje szkoleniowców będą miały nie tylko liczne zakażenia koronawirusem, ale również napięty terminarz w okresie świąteczno-noworocznym.

Więcej atutów po swojej stronie będzie miał oczywiście Liverpool, ale gości z King Power Stadium z pewnością nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Leicester.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Posiadająca prawa do transmisji meczów Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej) stacja Eleven Sport nie pokaże środowego meczu na Anfield Road “na żywo”. Mecz będzie można jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo.

Liverpool – Leicester, transmisja online

Również na internetowej stronie Eleven Sports nie znajdziemy transmisji z pojedynku Liverpoolu z Leicester. Na ratunek kibicom obu klubów przychodzi jednak STS. Bukmacher pokaże mecz na swojej platformie. Trzeba jednak spełnić dwa proste warunki, o których piszemy nieco niżej.

Liverpool – Leicester: transmisja na żywo za darmo

STS zakłady bukmacherskie, który swoim klientom udostępnia usługę STS TV, ma w swojej ofercie również transmisje z meczów Pucharu Ligi Angielskiej. Dzięki temu na stronie największego polskiego bukmachera obejrzymy “na żywo” środowy mecz Liverpoolu z Leicester. Wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć odblokowaną transmisją.

Pierwszym warunkiem do spełnienia jest posiadanie lub rejestracja konta w STS. Jeżeli takiego nie masz, możesz je założyć klikając w poniższy link. Podając dodatkowo kod promocyjny GOAL otrzymasz od bukmachera bogaty bonus powitalny. Po dokonaniu rejestracji wystarczy postawić dowolny zakład (w ciągu ostatnich 24 godzin). Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań związanych z minimalną stawką lub minimalnym kursem.

Liverpool – Leicester, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem środowego spotkania. Zdecydowanie w tej kwestii wskazują na drużynę Liverpoolu.

Liverpool FC Leicester 1.90 3.70 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. grudnia 2021 13:32 .

