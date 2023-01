PressFocus Na zdjęciu: Fulham

Leicester City – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 19. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Leicester City i Fulham. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego starcia i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek meczu na King Power Stadium w najbliższy wtorek 3 stycznia o godzinie 20:45.

King Power Stadium Premier League Leicester Fulham 2.25 3.70 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2023 17:23 .

Leicester City – Fulham, typy i przewidywania

Za nami już dwie kolejki Premier League po przerwie w rozgrywkach spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze. W dziewiętnastej serii gier naprzeciw siebie staną piłkarze Leicester City oraz Fulham, którzy w zgoła odmiennych humorach podejdą do tego spotkania. „Lisy” ostatnio zanotowały bowiem dwie porażki, natomiast „Biali” mogą pochwalić się dwoma zwycięstwami.

Dwanaście z ostatnich piętnastu meczów, w których grał Fulham, zakończyło się z więcej niż 2.5 golami. Nasz typ: liczba bramek – powyżej 2,5.

Leicester City – Fulham, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w drużynie „Lisów” nie jest najlepsza, ponieważ do dyspozycji Brendana Rodgersa nie są tacy zawodnicy jak Ryan Bertrand, Jonny Evans, James Justin, James Maddison, Ricardo Pereira, Dennis Praet czy Patson Daka. W Fulham z kolei na urazy narzekają Neeskens Kebano, Manor Solomon oraz Layvin Kurzawa.

Leicester City – Fulham, ostatnie wyniki

„The Foxes”, którzy w tym sezonie niespodziewanie zadomowili się w drugiej dziesiątce tabeli, mieli trudny terminarz tuż po powrocie Premier League – najpierw mierzyli się z Newcastle United (0:3), a później z Liverpoolem (1:2). Podopieczni Brendana Rodgersa nie zdobyli nawet punktu w tych meczach.

Inne nastroje są w Londynie, gdzie swoje spotkania rozgrywa Fulham. „The Cottagers” w tym samym czasie odnieśli dwie wygrane – z Crystal Palace (3:0) oraz Southampton (2:1) i przed dziewiętnastą serią gier plasują się na bardzo wysokim siódmym miejscu w ligowej tabeli.

Leicester City – Fulham, historia

Leicester City ostatnio wygląda dużo lepiej w bezpośrednich spotkaniach przeciwko Fulham. Z pięciu poprzednich pojedynków pomiędzy tymi zespołami trzy razy wygrały „Lisy” i padły dwa remisy. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się w 22. kolejce sezonu 2020/2021 i wówczas drużyna z King Power Stadium pokonała ekipę „The Whites” 2:0.

Leicester City – Fulham, kursy bukmacherskie

Za nieznacznego faworyta wtorkowego meczu uważa się gospodarzy. Kurs na wygraną Leicester City wynosi mniej więcej 2.20, a typ na zwycięstwo Fulham to około 3.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Leicester City – Fulham, przewidywane składy

Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Soumare, Ndidi; Barnes, Perez, Dewsbury-Hall; Vardy

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Reid, Pereira, Willian; Mitrović

Leicester City – Fulham, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na King Power Stadium we wtorek 3 stycznia o godzinie 20:45.

