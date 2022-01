Leicester City – Brighton&Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

Leicester City – Brighton&Hove Albion to niedzielny mecz w 23. kolejce angielskiej Premier League. Faworytami są gospodarze, ale gości na pewno nie należy zbyt wcześnie skreślać, co pokazał choćby mecz z Chelsea FC (1:1). Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której możecie znaleźć między innymi nasze typy, czy aktualne kursy bukmacherskie.



Leicester City Premier League

23/01/2022 15:00

King Power Stadium (Leicester)

Brighton&Hove Albion

Leicester City – Brighton&Hove Albion, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że będzie podział oczek. W tej potyczce najbardziej prawdopodobny jest bowiem właśnie remis. Gospodarze grają ostatnio w kratkę. W czterech poprzednich meczach zdobyli łącznie sześć punktów. Lisy mają atut własnego stadionu, ale nie będzie im łatwo o zwycięstwo. Z kolei goście w czterech poprzednich meczach trzykrotnie remisowali.

Leicester City – Brighton&Hove Albion, sytuacja kadrowa

W ekipie Lisów kontuzjowani są Timothy Castagne, Wesley Fofana, Ricardo Pereira, Ryan Bertrand, Jamie Vardy oraz Jonny Evans. Na Pucharze Narodów Afryki obecnie rywalizują Daniel Amartey, Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho i Nampalys Mendy. W drużynie Brighton kłopoty ze zdrowiem mają Jeremy Sarmiento, Enock Mwepu i Jason Steele. Z kolei Yves Bissouma rywalizuje na Pucharze Narodów Afryki.

Leicester City – Brighton&Hove Albion, ostatnie wyniki

Wczoraj (19.01.2022) gracze Leicester City rywalizowali na swoim boisku z Tottenhamem Hotspur. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się rezultatem 3:2 dla Spurs. Aktualnie zawodnicy Leicester City zajmują dziesiątą lokatę. W dotychczasowych spotkaniach Premier League gospodarze zdobyli 25 oczek. U siebie wygrali w tym sezonie pięć spotkań.

Zobacz także: Tabela Premier League

W ostatniej kolejce zawodnicy Brighton&Hove Albion grali na swoim boisku z Chelsea FC. The Blues byli faworytami, ale finalnie mecz zakończył się remisem 1:1. Obecnie zawodnicy Brighton&Hove Albion zajmują dziewiąte miejsce w ligowej tabeli (29 punktów).

Leicester City – Brighton&Hove Albion, historia

Pod koniec października w EFL Cup Lisy wygrały z Mewami po rzutach karnych i awansowały do 1/4 finału. W rundzie jesiennej zobaczyliśmy trzy gole. Ostatecznie gracze Brighton&Hove Albion wygrali z Leicester City 2:1. Na terenie Lisów Mewy nie triumfowały zaś od 2014 roku.

Leicester City – Brighton&Hove Albion, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów niedzielny mecz będzie bardzo wyrównany. Nieznacznymi faworytami są piłkarze Leicester.

Leicester City – Brighton&Hove Albion, przewidywane składy

Leicester City: Schmeichel – Choudhury, Soyuncu, Vestergaard – Albrighton, Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Justin – Barnes, Daka

Brighton&Hove Albion: Sanchez – Veltman, Webster, Burn, Cucurella – Moder, GroB – March, Allister, Trossard – Maupay

Leicester City – Brighton&Hove Albion, transmisja meczu

Niedzielny mecz będzie transmitowany “na żywo” przez CANAL+ Sport 2. Początek potyczki zaplanowano zaś na 15:00.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.