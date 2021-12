Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (15.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin to jeden z dwóch zaległych meczów w ramach PKO Ekstraklasy, który odbędzie się w środowy wieczór. Obie drużyny w ostatnim czasie nie zachwycają. Chociaż Miedziowi dzięki wygranej nad Wisłą Kraków mogli zobaczyć światełko w tunelu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Legia Warszawa PKO Ekstraklasa

15.12.2021 20:30

Stadion Wojska Polskiego



Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Batalia Legia – Zagłębie będzie kolejnym premierowym występem w roli trenera Wojskowych dla Aleksandara Vukovicia. 42-latek po raz czwarty w karierze został trenerem stołecznej ekipy, zastępując w tej roli Marka Gołębiewskiego, który po starciu z Wisłą Płock podał się do dymisji. Według bukmacherów faworytem tej potyczki są aktualni mistrzowie Polski. My jednak nie jesteśmy tego tacy pewni. Nie zmienia to jednak faktu, że spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet 1,75 obie drużyny strzelą – TAK PRzejdź na stronę Superbet

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Legia Warszawa przystąpi do potyczki, chcąc podnieść się z kolan po trzech kolejnych porażkach. Wojskowi w trakcie minionego weekendu przegrali z Wisłą Płock (0:1) po trafieniu Mateusza Szwocha. Wcześniej natomiast drużyna z Łazienkowskiej uległa Spartakowi Moskwa (0:1) i Cracovii (0:1).

Bilans meczów stołecznej ekipy w roli gospodarza jest katastrofalny. Legia w sześciu ostatnich bataliach na obiekcie im. Wojska Polskiego poniosła pięć porażek. Z placu gry na tarczy legioniści w ostatnim czasie schodzili tylko po zakończeniu spotkania z Jagiellonią Białystok (1:0).

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Tymczasem Zagłębie Lubin podejdzie do starcia z Legią po cennej wygranej nad Wisłą Kraków (2:1). Zwycięstwo Miedziowym dały bramki zdobyte przez Sasę Zivca i Patryka Szysza. Jednocześnie team z Lubina przerwał serię pięciu z rzędu porażek.

Na obiekcie rywali Zagłębie pozostaje bez wygranej od czterech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie Miedziowi ponieśli trzy porażki, a w jednym spotkaniu zremisowali. Podział punktów team z Lubina zaliczył w starciu z Górnikiem Zabrze (0:0).

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą była Legia, dwa zwycięstwa zaliczyło Zagłębie i jedno starcie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w październiku minionego roku, gdy Wojskowi pokonali Miedziowych 2:1.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Aleksandara Vukovicia w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,70. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z darmowego zakładu 34 zł.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Środkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Legia – Zagłębie transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:30.

