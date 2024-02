fot. Pressfocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia – Puszcza, typy i przewidywania

Legia Warszawa nie traci nadziei na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Nie będzie o to łatwo, gdyż kandydatów do tytułu jest wielu. Na dodatek wciąż rywalizuje ona w Lidze Konferencji, co z kolei jest szansą dla jej najbliższego przeciwnika. W niedzielę Wojskowi podejmą przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. Ligowe spotkanie odbędzie się pomiędzy dwumeczem z Molde, więc Kosta Runjaić może postawić na kilku rezerwowych. Na to liczy beniaminek, który po nieudanej inauguracji rundy wiosennej znalazł się w strefie spadkowej Ekstraklasy. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Legia – Puszcza, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Legia Warszawa przegrała z Molde w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy 2-3. Po zmianie stron zdołała zniwelować straty bramkowe, co daje nadzieje na awans w rewanżu. Wojskowi rozpoczęli także zmagania w rundzie wiosennej od zwycięstwa w starciu z Ruchem Chorzów. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył wówczas Marc Gual.

Puszcza Niepołomice pragnie jak najszybciej zapomnieć mecz z zeszłego tygodnia, przegrany ze Stalą Mielec 1-2. Beniaminek długo utrzymywał jednobramkowe prowadzenie, lecz w końcówce zdołał wydrzeć sobie choćby punkt. Ten wynik sprawił, że ekipa Tomasza Tułacza znalazła się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Legia – Puszcza, historia

Jesienią Puszcza Niepołomice dość niespodziewanie zatrzymała przed własną publicznością Legię Warszawa, dzieląc się z nią punktami po remisie 1-1. Bramkę dla beniaminka zdobył Łukasz Sołowiej, zaś dla Wojskowych trafił Josue. Był to pierwszy ligowy mecz między tymi drużynami. W 2019 roku zmierzyły się one także w ramach 1/32 finału Pucharu Polski.

Legia – Puszcza, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem niedzielnego meczu jest Legia Warszawa. Strata punktów będzie traktowana jako spora sensacja. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.34. W przypadku ewentualnej wygranej Puszczy Niepołomice jest to nawet 8.70. Kursy na remis wahają się między 5.00 a 5.25. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Dzięki temu możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Legia – Puszcza, przewidywane składy

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ Qëndrim Zyba 4 Marco Burch 17 Gil Dias 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 30 Dominik Hladun 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk 1 Kewin Komar 7 Thiago Rodrigues 10 Hubert Tomalski 17 Jakub Bartosz 19 Jakub Stec 23 Jordan Majchrzak 24 Muris Mešanović 25 Kamil Zapolnik 27 Lukasz Solowiej 67 Ioan-Calin Revenco 93 Bartlomiej Poczobut

Legia – Puszcza, kto wygra?

Legia – Puszcza, transmisja meczu

Niedzielny mecz 21. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Puszczą Niepołomice rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP Sport oraz CANAL+ Sport. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

