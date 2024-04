Legia - Śląsk: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W niedzielę dojdzie do kolejnego pojedynku kandydatów do mistrzowskiego tytułu. W lepszej sytuacji jest Śląsk, ale w roli faworyta na murawę wyjdą gospodarze.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Legia Warszawa Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 13:51 .

Legia – Śląsk, typy bukmacherskie

Mimo ostatnich niepowodzeń, obie drużyny nadal uczestniczą w walce o mistrzostwo Polski. W trudniejszej sytuacji jest Legia Warszawa, która musi w niedzielę sięgnąć po komplet punktów. Choć zajmuje niższe miejsce w tabeli, ma po swojej stronie więcej atutów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w każdym z ostatnich ośmiu meczów Legia traciła przynajmniej jednego gola. To skłania mnie do postawienia w tym meczu na BTTS. Przy okazji zwracam również uwagę na promocję Superbet, która nowym klientom oferuje możliwość postawienia zakładu na gola Legii lub Śląska po kursie 100.00. Więcej informacji o ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: obie strzelą

Zdanie bukmacherów, którzy większe szanse na sukces dają Legii, podziela również dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz. W niedzielnym meczu stawia na wygraną gospodarzy.

Legia – Śląsk, ostatnie wyniki

Legia Warszawa jest niepokonana od czterech kolejek. Przed tygodniem zremisowała 1:1 z Rakowem Częstochowa, grając już pod wodzą Goncalo Feio. Wcześniej, jeszcze prowadzona przez Kostę Runjaicia, pokonała 3:1 Piast Gliwice, 3:1 Górnik Zabrze i podzieliła się punktami z Jagiellonią Białystok (1:1). W niedziele czeka ją pojedynek z kolejnym zespołem z ligowej czołówki.

Nastroje w Śląsku Wrocław również nie są dobre, choć drużyna po ostatniej kolejce zajmuje drugie miejsce w tabeli. Zespół Jacka Magiery musiał jednak uznać wyższość Górnika Zabrze (0:2). Z pięciu ostatnich ligowych meczów wrocławianie wygrali zaledwie tylko jeden. Bardzo słabo wyglada także jej bilans w tym roku – z dziewięciu meczów Ekstraklasy wygrali tylko dwa. Na wyjazdowe zwycięstwa czeka natomiast od grudnia ubiegłego roku.

Legia – Śląsk, historia

Legia w niedzielnym meczu będzie chciała zrewanżować się za pierwsze spotkanie w tym sezonie. Mecz we Wrocławiu zakończył się wysoką wygraną 4:0 Śląska, choć do przerwy na tablicy widniał jeszcze bezbramkowy rezultat. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, na którym bardzo dobrze radzili sobie ze Śląskiem w ostatnich latach. Goście niedzielnego meczu w Warszawie po raz ostatni wygrali w… 2011 roku. Legia wygrała 6 z 7 ostatnich meczów u siebie z drużyną z Wrocławia.

Legia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Gra przed własną publicznością jest bardzo dużym atutem Legii Warszawa przed najbliższym meczem. Pod uwagę biorą to również bukmacherzy. Rozważając typ na zwycięstwo Legii można liczyć na kurs w okolicy 1.72 – 1.75. Wygrana Śląska wyceniana jest kursem wynoszącym nawet 5.00. Zakład na ten mecz warto zabezpieczyć cashbackiem. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Legia – Śląsk, typ kibiców

Jak zakończy się mecz w Warszawie? wygraną Legii 57% remisem 0% wygrana Śląska 43% 7 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Legii

remisem

wygrana Śląska

Legia – Śląsk, przewidywane składy

Śląsk do stolicy uda się bez jednego zawodnika. Trener Jacek Magiera nie będzie miał do swojej dyspozycji Nahuela Leivy. Z kolei dobrą wiadomością dla trenera Legii jest gotowość do gry Yuriego Ribeiro.

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 1 Kacper Tobiasz 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 11 Qëndrim Zyba 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 24 Jan Ziolkowski 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk 2 Aleksander Paluszek 19 Patryk Janasik 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 24 Piotr Samiec-Talar 27 Martin Konczkowski 29 Jakub Jezierski 35 Kacper Trelowski

Legia – Śląsk, transmisja meczu

Hit 29. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Legią i Śląskiem rozegrany zostanie w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 173:0. Transmisja tego meczu dostępna będzie na kanałach TVP2, TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sports. Ten i wszystkie inne mecze Ekstraklasy możesz również obejrzeć za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się teraz na wykupienie możesz skorzystać z oferty, dzięki której dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ uzyskasz w obniżonej do 39 zł miesięcznie cenie przez pierwsze trzy miesiąca. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

