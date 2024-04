Legia - Jagiellonia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W niedzielę dojdzie do pojedynku dwóch rywali w walce o mistrzostwo Polski. W zdecydowanie lepszej sytuacji do rywalizacji przystąpią goście.

Legia – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Legia Warszawa w niedzielę zagra o pozostanie w wyścigu o tytuł. Z kolei Jagiellonia Białystok może zrobić kolejny duży krok w kierunku upragnionego trofeum. Pojedynku obu zespołów zawsze towarzyszyły duże emocje i nie inaczej jest w tym przypadku. W ostatnich ligowych meczach obie drużyny zaprezentowały wysoką formę i będą chciały ją potwierdzić na Łazienkowskiej. Jagiellonia w tym sezonie strzeliła zdecydowanie najwięcej goli spośród wszystkich zespołów. Z kolei Legia zdobyła przynajmniej jednego gola w 31 z 32 ostatnich meczów u siebie. Wszystko to skłania mnie do postawienia na BTTS. Taki też zakład w przypadku tego spotkania proponuje Jakub Olkiewicz.

Legia – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Legia do niedzielnego spotkania przystąpi w całkiem dobrych nastrojach. To oczywiście efekt zwycięstw w dwóch ostatnich ligowych spotkań. Podopieczni Kosty Runjaicia odnieśli dwie wygrane 3:1 – z Piastem Gliwice u siebie i Górnikiem Zabrze na wyjeździe. Wcześniej notowali serię czterech kolejnych meczów w Ekstraklasie bez wygranej. Aktualnie stołeczny zespół traci do Jagiellonii siedem punktów. Oznacza to, że inny wynik niż zwycięstwo definitywnie wyeliminuje Legię z walki o mistrzostwo Polski.

Tymczasem Jagiellonia ma na koncie trzy ligowe wygrane z rzędu. Drużyna Adriana Siemieńca wygrywała kolejno ze Śląskiem Wrocław (3:1 u siebie), Radomiakiem Radom (2:0 na wyjeździe) i ŁKS-em Łódź (6:0 u siebie). Nastroje w szeregach drużyny z Białegostoku na pewno jednak popsuła pucharowa porażka 1:2 z Pogonią Szczecin i brak awansu do finału Pucharu Polski.

Legia – Jagiellonia, historia

Legia w niedzielę będzie chciała zrewanżować się Jagiellonii za pierwszy pojedynek w tym sezonie. Mecz w Białymstoku zakończył się wygraną 2:0 gospodarzy, a na listę strzelców wpisywali się Jose Naranjo i Jesus Imaz.

Jagiellonia natomiast nie wspomina najmilej dwóch ostatnich wyjazdów do Warszawy. W sezonie 2021/22 przegrała w stolicy 0:1, natomiast w poprzednich rozgrywkach została rozbita przez Legię aż 1:5.

Legia – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Atut własnego boiska sprawia, że to właśnie Legia jest uznawana przez bukmacherów za faworyta tego spotkania. Typując wygraną Legii można w Superbet kurs wyniesie 1.95. Z kolei stawiając na Jagiellonię kurs wynosi 3.90. Jeżeli nie posiadasz konta w Superbet, to warto zwrócić uwagę dla nowych klientów. Podając kod promocyjny do Superbet GOAL kurs na zakład na gola jednej z drużyn wyniesie aż 100.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Legia – Jagiellonia, typ kibiców

Legia – Jagiellonia, przewidywane składy

Legia do niedzielnego meczu przystąpią osłabiona między innymi brakiem Pawła Wszołka (kartki) oraz Blaża Kramera (kontuzja). W zespole gości żaden z zawodników nie musi pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 1 Kacper Tobiasz 3 Steve Kapuadi 4 Marco Burch 11 Qëndrim Zyba 21 Jurgen Çelhaka 26 Filip Rejczyk 33 Patryk Kun 39 Maciej Rosolek 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk 3 Dusan Stojinovic 9 Jetmir Haliti 10 Afimico Pululu 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski

Legia – Jagiellonia, transmisja meczu

Mecz Legia – Jagiellonia to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 27. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 17:30 i będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Za pośrednictwem internetu rywalizację można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z oferty dzięki której koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Promocja obowiązuje przy rejestracji za pośrednictwem naszej strony.

