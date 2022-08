Leeds United – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Leeds – Chelsea to jeden z trzech niedzielnych meczów w Premier League. The Blues w tym starciu są uważani za zdecydowanego faworyta do wygranej. Niemniej Mateusz Klich i spółka nie zamierzają tanio sprzedać skóry. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Leeds United – Chelsea, typy na mecz i przewidywania

Leeds i Chelsea to po dwóch kolejkach ligowych sąsiedzi w ligowej tabeli. Piłkarze Pawi mają na swoim koncie zwycięstwo i remis, czyli dokładnie tak jak The Blues. Leeds zaliczyło w tej kampanii wygrany bój w roli gospodarza, a londyńczycy na wyjeździe. The Blues nie przegrali z ekipą z Elland Road w żadnym z ostatnich ośmiu bezpośrednich bojów, więc nie spodziewamy się niespodzianki, licząc jednocześnie na kilka goli w meczu. Nasz typ: wygrana Chelsea.

Leeds United – Chelsea, sytuacja kadrowa

Obie ekipy nie będą mogły zagrać w niedzielnym starciu w optymalnym zestawieniu. Leeds będzie osłabione brakiem takich zawodników jak: Junior Firpo, Luke Ayling, czy Stuart Dallas. Tymczasem trener Thomas Tuchel nie może skorzystać z usług Mateo Kovacicia oraz N’Golo Kante.

Leeds United – Chelsea, ostatnie wyniki

Leeds United ligową kampanię zaczęło od skromnego zwycięstwa na Wolves (2:1). Tydzień później piłkarze Pawi zremisowali z kolei na wyjeździe z Southampton (2:2), mimo że po godzinie gry prowadzili 2:0.

Chelsea natomiast w pierwszej kolejce ligi angielskiej pozostawiła w pokonanym polu Everton (1:0) dzięki bramce zdobytej przez Jorginho z rzutu karnego. Tymczasem derby z Tottenhamem zakończyły się podziałem punktów (2:2).

Leeds United – Chelsea, historia

W poprzednim sezonie w obu starciach między oboma zespołami górą była drużyna z Londynu. Chelsea w roli gospodarza wygrała 3:2, a na wyjeździe 3:0. Ogólnie po raz ostatni Leeds okazało się lepsze od The Blues dawno temu, bo w grudniu 2002 roku.

Leeds United – Chelsea, kursy

Leeds United – Chelsea, przewidywane składy

Leeds: Meslier – Struijk, Llorente, Koch, Kristensen, Adams, Roca, Harrison, Aaronson, James, Rodrigo

Chelsea: Mendy – Koulibaly, Silva, Azpilicueta, Chwilwell, Jorginho, Loftus-Cheek, James, Sterling, Mount, Havertz.

Leeds United – Chelsea, transmisja meczu

Mecz Leeds – Chelsea nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie będzie można śledzić natomiast na platformie Viaplay, która jest dostęona na urządzenia mobilne, jak i na Smart TV. Mecz odbędzie się w niedzielę (21 sierpnia) o godzinie 15:00.

