PressFocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Lechia Gdańsk – Stal Mielec: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. „Biało-Zieloni” w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają z „Biało-Niebieskimi”. Lechia Gdańsk odniesie kolejne zwycięstwo? Początek spotkania w niedzielę 30 października o godzinie 15:00.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Stal Mielec 1.95 3.75 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 15:02 .

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk jest podbudowana ostatnimi dwoma zwycięstwami z Zagłębiem Lubin w lidze (3:0) oraz Radunią Stężyca w Pucharze Polski (4:1) i zapewne postara się o podtrzymanie dobrej serii. W niedzielę na Polsat Plus Arenę przyjadą piłkarze Stali Mielec, którzy są jedną z rewelacji obecnego sezonu – przed 15. serią gier zajmują rewelacyjne szóste miejsce w tabeli.

Stal Mielec przegrała jednak 3 z ostatnich 4 meczów przeciwko Lechii Gdańsk i jeszcze nigdy nie wygrała z popularnymi „Biało-Zielonymi”. Nasz typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

STS 1.90 Wygrana Lechii Gdańsk Zagraj!

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy nie zobaczymy niedysponowanego Joeriego de Kampsa. Większy ból głowy mają goście, gdzie zabraknie takich piłkarzy jak pauzujący za czerwoną kartkę Mateusz Matras oraz kontuzjowani Bartłomiej Ciepiela, Dominykas Barauskas i Mateusz Mak.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Podopieczni Marcina Kaczmarka wreszcie odżyli po koszmarnych występach. Z czterech ostatnich starć „Biało-Zieloni” wygrali trzy – z Zagłębiem Lubin w poprzedniej kolejce Ekstraklasy (3:0), z Radunią Stężyca w Pucharze Polski (4:1) oraz z Cracovią w lidze (1:0). Mimo to Lechia Gdańsk cały czas znajduje się w strefie spadkowej. Stal Mielec jest z kolei rewelacją rozgrywek (szóste miejsce przed tą serią gier), ale ostatnio odpadła z Pucharu Polski. W minionej kolejce Ekstraklasy zawodnicy Adama Majewskiego zremisowali z Wisłą Płock (1:1), a wcześniej zaliczyli trzy zwycięstwa.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, historia

Lechia Gdańsk wygrała trzy z ostatnich pięciu spotkań ze Stalą Mielec. W pozostałych dwóch meczów padły remisy, a co najważniejsze – „Biało-Niebiescy” jeszcze nigdy nie pokonali „Biało-Zielonych”.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w Gdańsku są gospodarze. Kurs na wygraną Lechii wynosi mniej więcej 1.96, a typ na zwycięstwo Stali to około 3.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.65. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Kubicki, Gajos, Conrado – Maloca, Nalepa, Flavio, Stec – Kałuziński, Durmus

Stal: Mrozek – Getinger, Hiszpański, Flis, Kruk – Kasperkiewicz, Matras, Ratajczyk, Domański – Wlazło, Hamulic

Lechia Gdańsk – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu na Polsat Plus Arena Gdańsk w niedzielę 30 października o godzinie 15:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.