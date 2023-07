Lechia - Motor, typy na mecz 2. kolejki I Ligi. Zarówno spadkowicz, jak i beniaminek na inaugurację sezonu sięgnęli po komplet punktów. Z problemami kadrowymi w dalszym ciągu zmagają się gdańszczanie, którzy dopiero ściągają kolejnych zawodników. Udowodnili jednak w zeszłym tygodniu, że mimo tego są w stanie grać widowiskowo i skutecznie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lechia – Motor, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk przed startem sezonu znajdowała się w gigantycznych tarapatach. Z uwagi na zawirowania właścicielskie i odejścia wielu zawodników miała problem ze skompletowaniem kadry na inaugurację pierwszoligowych rozgrywek. Pomimo tego, piłkarze Szymona Grabowskiego pokazali wielki charakter i wysoko wygrali swoje spotkanie. Błysnął Luis Fernandez, który na polskich boiskach skompletował pierwszego hattricka. W najbliższy piątek Lechia zagra przed własną publicznością z Motorem Lublin. Beniaminek również ma za sobą udany występ i może pochwalić się kompletem punktów. W Gdańsku spodziewamy się intensywnego strzelania. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Lechia – Motor, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa nad Chrobry Głogów (4-2). Trzy bramki dla spadkowicza zdobył Luis Fernandez, a jedno trafienie dołożył Jan Biegański.

Motor Lublin także może się cieszyć z inauguracji sezonu. Beniaminek przed własną publicznością ograł Zagłębie Sosnowiec 3-2. Dla ekipy Goncalo Feio trafiali Piotr Ceglarz, Mariusz Rybicki oraz Rafał Król.

Lechia – Motor, historia

Aby przytoczyć ostatni mecz między tymi drużynami, należy sięgnąć pamięcią do 15 lat wstecz. W sezonie 2007/2008 obie ekipy mierzyły się ze sobą w ramach rozgrywek pierwszoligowych. Wówczas dwukrotnie lepsza okazała się Lechia Gdańsk – jesienią wygrała 1-0, zaś wiosną 2-0.

Lechia – Motor, kursy bukmacherskie

Lechia – Motor, przewidywane składy

Lechia: Mikułko, Piła, Brzęk, Neugebauer, Kałahur, Biegański, Szczepański, Conrado, Fernandez, Diabate, Sezonienko

Motor: Budziłek, Wójcik, Szarek, Rudol, Luberecki, Scalet, Król, Wojtkowski, Król, Wełniak, Ceglarz

Lechia – Motor, kto wygra?

Lechia – Motor, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 2. kolejki I Ligi pomiędzy Lechią Gdańsk a Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport.