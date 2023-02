Lech Poznań – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Zagłębie Lubin to jeden z trzech niedzielnych meczów w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Kolejorz jest w tym starciu faworytem, ale team Waldemara Fornalika ma nadzieję, że pokrzyżuje plany mistrza Polski. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Zagłębie Lubin 1.48 4.55 7.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 14:39 .

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, typy na mecz i przewidywania

16 punktów dzieli aktualnie oba zespoły w ligowej klasyfikacji. Zespół Johna van den Broma walczy o najwyższe cele. Z kolei lubinianie bronią się przed spadkiem z ligi. W różnych nastrojach obie drużyny podejdą do niedzielnej batalii.

Lech w trakcie sezonu 2022/2023 miał walczyć podobnie jak w poprzedniej kampanii, o najwyższe cele. Występy w europejskich pucharach jednak skomplikowały sytuację, bo Kolejorz nie dysponował na tyle szeroką kadrą, aby radzić sobie na kilku frontach, stąd poznański team zaliczył kilka wpadek. Jeszcze gorzej prezentowało się jednak Zagłębie, więc nie może dziwić, że Kuba Olkiewicz postawił na wygraną Lecha.

2023 rok lepiej zaczęli piłkarze poznańskiej ekipy. Jak dotąd w czterech rozegranych spotkaniach Lech zaliczył dwa zwycięstwa i dwa remisy. Z kolei Miedziowi mają za sobą dwie z rzędu porażki, więc szybko kubeł zimnej wody został wylany na głowy zawodników Zagłębia po efektownej wiktorii nad Śląskiem Wrocław (3:0).

Lechici w ostatnich siedmiu spotkaniach w roli gospodarza przegrali tylko raz, co wyraźnie pokazuje, że na swoim stadionie zespół Johna van den Broma jest bardzo mocny. Dodając do tego, że Miedziowi na wyjkazdach w trzech ostatnich spotkaniach przegrali w lidze dwa razy, to trudno oczekiwać innego rozstrzygnięcia na Bułgarskiej, niże spokojnej wygranej gospodarzy. Nasz typ: wygrana Lecha 3:0.

STS 9:35 wygrana Lecha 3:0 Zagraj

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Lubomir Satka, Barry Douglas, Jesper Karlstroem, Radosław Murawski i Norbert Pacławski to zawodnicy, z których nie będzie mógł skorzystać opiekun gospodarzy. U gości wyłączeni z gry będą z kolei: Alexander Steffen, Kamil Sobczak, Kacper Lepczyński i Filip Kocaba.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Mistrz Polski do niedzielnej potyczki przystąpi po zremisowanym bezbramkowo starciu z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji. W lidze polskiej Lech pokonał natomiast ostatnio Wisłę Płock (1:0).

Tymczasem ekipa z Lubina ostatnio przegrała z Piastem Gliwice (0:2). Jednocześnie trener Waldemar Fornalik zaliczył bolesną wpadkę ze swoim byłym pracodawcę. Wcześniej Zagłębie przegrało natomiast z warszawską Legią (1:2).

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, historia

Pierwsze starcie w tym sezonie z udziałem lubinian i poznaniaków zakończyło się podziałem punktów. Lech zremisował z Zagłębiem 1:1. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, lechici wygrali aż cztery razy.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Waldemara Fornalika w STS zakłady bukmacherskie wynosi 6,80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Lech: Bednarek – Pereira, Salamon, Dagerstaal, Czerwiński, Kwekweskiri, Sousa, Szymczak, Marchwiński, Skóraś, Ishak

Zagłębie: Burić – Bartolewski, Ławniczak, Kopacz, Kłudka, Łakomy, Poletanović, Bohar, Chodyna, Starzyński, Adamski.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Lecha 100% Wygraną Zagłębia 0% Remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lecha

Wygraną Zagłębia

Remisem

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie Lecha z Zagłębiem będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Batalia będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Można również wykupić pakiet z dostępem do CANAL+SPORT i transmisji z Ekstraklasy z w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 49 zł miesięcznie.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.