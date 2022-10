Lech Poznań – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań – Radomiak to jeden z dwóch niedzielnych meczów 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Podopieczni Johna van den Broma przystąpią do potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Lech Poznań – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Lech Poznań w tej kampanii nie zachwyca w meczach u siebie. Gdyby brać tylko tego typu spotkania pod uwagę, to Kolejorz plasowałby się po rozegraniu sześciu takich stać dopiero na 12. pozycji. Podobnie w roli gościa radzi sobie Radomiak, który na wyjazdach wywalczył siedem punktów. Dla porównania lechici tyle samo wywalczyli w roli gospodarza. Mimo wszystko spodziewamy się wygranej gospodarzy na Bułgarskiej. Nasz typ: wygrana Lecha.

Lech Poznań – Radomiak, sytuacja kadrowa

Mistrz Polski będzie osłabiony brakiem takich zawodników jak Bartosz Salamon i Barry Douglas. Wszystko wskazuje zatem na to, że kosztem tego drugiego do składu Kolejorza wskoczy Pedro Rebocho. U gości nie będzie mógł wystąpić tylko Justiniano, pauzujący za czerwoną kartkę.

Lech Poznań – Radomiak, ostatnie wyniki

Zespół Johna van den Broma nie wygrał w żadnym z dwóch ostatnich meczów. W szlagierze przeciwko Legii Warszawa i z Hapoelem Beer Sheva piłkarze Lecha zaliczyli bezbramkowe remisy. Kolejorz ostatnie ligowe zwycięstwo zanotował w starciu z Wartą Poznań (1:0).

Drużyna Mariusza Lewandowskiego ma z kolei za sobą dwie z rzędu porażki. W poprzedniej kolejce panaceum na Radomiaka znalazła Cracovia (2:0), a wcześniej Zieloni zostali rozbici przez Raków Częstochowa (0:3).

Lech Poznań – Radomiak, historia

Ostatnie starcie z udziałem obu teamów miało miejsce w grudniu minionego roku. Wówczas górą byli radomianie (2:1). Lech po raz ostatni pokonała Radomiaka u siebie w 2005 roku w spotkaniu Pucharu Polski (2:0).

Lech Poznań – Radomiak, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Mariusza Lewandowskiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Lech Poznań Remis Radomiak 1.72 3.80 4.75 1.72 3.80 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 14:26 .

Lech Poznań – Radomiak, przewidywane składy

Lech: Bednarek – Pereira, Milić, Dagerstal, Rebocho, Karlstroem, Kvekve, Szymczak, Amaral, Skóraś, Ishak

Radomiak: Ojrzyński – Grzybek, Cichocki, Rossi, Abramowicz, Cele, Nascimento, Alves, Pik, Machado, Maurides.

Lech Poznań – Radomiak, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Z meczu Lech – Radomiak transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 114 zł (płacąc tylko 180 zamiast 294 zł).

