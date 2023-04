PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech – Górnik: typy i przewidywania

Lech Poznań po poprzedniej kolejce wypadł poza ligowe podium. Udział w eliminacjach Ligi Konferencji nie jest jeszcze przyklepany, więc Kolejorz musi uciekać przed goniącą go Wartą. Górnik Zabrze złapał lekki oddech po dwóch wygranych z rzędu, ale przewaga nad strefą spadkową to tylko cztery punkty, więc przy Roosvelta ciągle pali się czerwona lampka.

Faworytem niedzielnego meczu jest oczywiście Lech, tym bardziej że Górnik zagra bez swojej największej gwiazdy Lukasa Podolskiego, który musi pauzować za żółte kartki. Kolejorz zakończył też grę w Lidze Konferencji i w pięciu ostatnich kolejkach Ekstraklasy może rzucić wszystkie siły na ligę.

Patrząc na historię meczów bezpośrednich to Górnik w ostatnim czasie miał duże problemy, aby pokonać Lecha i to kolejny argument za gospodarzem tego spotkania. Jednak biorąc pod uwagę same mecze Ekstraklasy, a konkretnie ostatnie 10 starć, tylko raz zdarzyła się sytuacja, że obie drużyny nie strzeliły gola w meczu. W pozostałych dziewięciu przypadkach zawsze mieliśmy przynajmniej po golu z każdej ze stron. Biorąc pod uwagę stawkę spotkania i fakt, że obu drużynom mocno zależy na wygranej, możemy się spodziewać widowiska nastawionego na wiele sytuacji bramkowych i goli. Dlatego nasz typ na mecz Lech – Górnik to BTTS, który w STS jest po kursie 1.95.

Nasz ekspert Kuba Olkiewicz w tym spotkaniu przeczuwa kilka goli dla Lecha, dlatego jego typ to “gospodarze strzelą powyżej 1,5 gola”.

Lech Poznań – Górnik Zabrze: sytuacja kadrowa

Kolejorz w spotkaniu z Górnikiem będzie musiał sobie radzić bez Bartosza Salamona, który jest zawieszony za doping. Oprócz niego nieobecny będzie kontuzjowany Filip Szymczak. Przez kartki w tej kolejce odpoczną dwaj obrońcy Lecha Alan Czerwiński i Barry Douglas.

W zespole gości zabraknie przede wszystkim Lukasa Podolskiego, który w poprzedniej kolejce obejrzał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i do Poznania wybierze się co najwyżej w roli kibica. Jest to jedyna poważna absencja na ten moment w ekipie zabrzan, ale zdecydowanie trudniejsza do pokrycia niż te w zespole Lecha.

Lech – Górnik: ostatnie wyniki

Lech dość udanie łączył w ostatnim czasie grę na dwóch frontach. Po epickim boju z Fiorentiną pożegnał się z Ligą Konferencji. W okolicach tego dwumeczu na rozkładzie jazdy miał mecze z Pogonią Szczecin (2:2) czy Legią Warszawa (2:2). W obu tych spotkaniach zgubił punkty, ale nie przegrał. W ostatniej kolejce tylko zremisował z Radomiakiem (1:1), co kosztowało go utratę trzeciej pozycji w ligowej tabeli na rzecz Portowców. Pomiędzy Pogonią a Legią zdołał pokonać w derbach Poznania Wartę 2:0.

Górnik po zmianie trenera najpierw zaliczył fatalny mecz z Piastem Gliwice (0:1), ale potem zaczął punktować w ważnych meczach z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie. Najpierw zremisował 1:1 z Koroną Kielce, która w ostatnich tygodniach jest jedną z rewelacji ligi, a potem pokonał po 2:0 Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław.

Lech Poznań – Górnik Zabrze: historia

Górnik Zabrze ostatni raz wygrał z Lechem Poznań w 2019 roku. Wówczas rozbił Kolejorza 3:0 na jego terenie. Od tego czasu oba kluby zagrały ze sobą osiem razy (raz w Pucharze Polski), z czego aktualny mistrz Polski wygrał aż sześć spotkań, a dwa pozostałe kończyły się remisami. W XXI wieku Górnik tylko trzy razy zdołał wygrać w Poznaniu.

Lech – Górnik: kursy bukmacherskie

Jak już wspominaliśmy na wstępie, Lech Poznań jest faworytem meczu z Górnikiem. Kurs na zwycięstwo Kolejorza w STS wynosi 1.67. Kurs na remis jest w okolicach 4.00, a na wygraną Górnika około 5.00. Bukmacherzy raczej nie wierzą w zwycięstwo gości w tym spotkaniu, dlatego tak wysokie kursy. Jeśli ktoś jednak się z nimi nie zgadza i chce zaryzykować, warto wykorzystać zakład bez ryzyka w STS 100 zł z kodem GOAL.

Najlepsze kursy bukmacherskie 1X2 na mecz Lech – Górnik przedstawiamy w poniższej tabeli.

Lech Poznań – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Lech: Bednarek – Rebocho, Milić, Dagerstal, Pereira – Karlstrom, Murawski, Velde, Sousa, Skóraś – Ishak.

Górnik: Bielica – Janza, Jensen, Bergstrom, Sekulić – Rasak, Okunuki, Jules, Pacheco, Yokota – Krawczyk.

Lech – Górnik: transmisja

Transmisja meczu Lech – Górnik będzie dostępna w telewizji CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra. Mecz na żywo w internecie jest dostępny dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Dzięki temu można oszczędzić 30 zł i zapłacić 39 zł za pierwsze trzy miesiące, zamiast 49 zł w ofercie regularnej. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc.

