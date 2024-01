IMAGO/David Ramirez/ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Las Palmas – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona na pierwsze spotkanie w 2024 roku ma jeden cel – zwycięstwo. Kibice Dumy Katalonii mają nadzieję, że z początkiem nowego roku zobaczą odmieniony zespół, który będzie grał zdecydowanie lepiej i efektywniej niż w pierwszej części sezonu. Drużyna Xaviego Hernandeza do wyjazdowego spotkania z UD Las Palmas przystąpi w roli faworyta, ale nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Goście mają po swojej stronie zdecydowanie więcej argumentów i skłaniam się ku zakładowi na ich wygraną. Tym bardziej, że teraz w STS za trafiony typ na wygraną Barcelony można otrzymać bonus o wartości 250 zł. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Bonus 250 zł za wygraną Barcelony z kodem GOAL

Przy okazji czwartkowego spotkania możesz skorzystać z atrakcyjnej promocji w STS. Założenie konta z kodem promocyjnym GOAL pozwala na postawienie zakładu na zwycięstwo Barcelony po kursie 125.00, a co za tym idzie odebranie bonusu o wartości 250 zł. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, akceptując przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie tego, że Barcelona pokona Las Palmas w 19. kolejce La Liga, Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również bonus o wartości 250 zł.

Las Palmas – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona do spotkania przystąpi zajmując dopiero czwarte miejsce w ligowej tabeli. To oczywiście konsekwencja słabej formy drużyny w końcówce ubiegłego roku. Duma Katalonii wygrała tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów. W ostatnim meczu nie bez problemów pokonała u siebie 3:2 Almerię, natomiast wcześniej zremisowała 1:1 z Valencią oraz przegrała 2:4 z Gironą.

Plasujące się w środku ligowej stawki Las Palmas 2023 roku zakończyło porażką 0:1 z Athletic Bilbao. Natomiast wcześniej zapisało na swoje konto siedem punktów w trzech meczach. Na zdobycz tą złożyły się zwycięstwa z Getafe (2:0) i Alaves (1:0) oraz remis z Cadiz (1:1).

Las Palmas – Barcelona, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwsze spotkanie od 2018 roku. Ostatnia wizyta na Wyspach Kanaryjskich nie zakończyła się dla Barcelony pomyślnie, bowiem spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Wcześniej Duma Katalonii regularnie ogrywała swojego najbliższego rywala.

Las Palmas – Barcelona, kursy bukmacherskie

Dobra forma Las Palmas i rozczarowująca postawa Barcelony sprawiła, że w czwartkowym meczu Duma Katalonii jest faworytem do zwycięstwa, ale wcale nie murowanym. Pokazują to również kursy bukmacherów, bowiem na wygraną Barcelony przy standardowej ofercie można postawić po kursie oscylującym w okolicy 1.55-1.60. W tym miejscu zwracam uwagę na specjalną ofertę bukmachera STS, który pozwala postawić zakład nad triumf Barcelony po kursie 125.00. Z oferty będziesz mógł skorzystać, jeżeli podczas rejestracji podczas kod promocyjny do STS GOAL. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz wyżej.

Las Palmas – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny nie będą mogły zagrać w najsilniejszych zestawieniach. W zespole Las Palmas z powodu kontuzji nie zagra Alvaro Lemos, natomiast pod znakiem zapytania stoją występy Alberto Moleiro i Fabio Gonzaleza. Ze względu na zapis w umowie wypożyczenia na murawie nie będzie mógł pojawić się także Julian Araujo.

FC Barcelona po raz kolejny będzie musiała sobie poradzić bez Marca-Andre ter Stegena, Inigo Martineza, Marcosa Alonso i Gaviego. Do grona wyłączonych z gry ostatnio dołączył także Pedri. Do składu po pauzie za kartki wraca Frenkie de Jong. Niewykluczone również, że na ławce rezerwowych zasiądzie nowy napastnik zespołu Vitor Roque.

Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Aaron Escandell 4 Alex Suárez 6 Éric Curbelo 7 Cristian Herrera 9 Sandro Ramirez 11 Benito Ramírez 14 Álvaro Lemos 18 Daley Sinkgraven 19 Marc Cardona 20 Kirian Rodríguez 22 Omenuke Mfulu 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 35 Ale Gorrin 7 Ferrán Torres 15 Andreas Christensen 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 31 Diego Kochen 32 Fermín López 33 Pau Cubarsí 39 Héctor Fort Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Las Palmas García Pimienta 4-5-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Aaron Escandell 4 Alex Suárez 6 Éric Curbelo 7 Cristian Herrera 9 Sandro Ramirez 11 Benito Ramírez 14 Álvaro Lemos 18 Daley Sinkgraven 19 Marc Cardona 20 Kirian Rodríguez 22 Omenuke Mfulu 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 35 Ale Gorrin 7 Ferrán Torres 15 Andreas Christensen 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 31 Diego Kochen 32 Fermín López 33 Pau Cubarsí 39 Héctor Fort

Las Palmas – Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Las Palmas – Barcelona odbędzie się w zwartek (4 stycznia) o godzinie 21:30. Telewizyjna transmisja z meczu będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie można oglądać także dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp nadal można uzyskać z rabatem w wysokości 240 zł. Taką zniżkę otrzymasz decydując się na wykupiecznie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

