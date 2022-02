Przed 23. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Przed nami 23. kolejka hiszpańskiej ekstraklasy. Jej motywem przewodnim będzie pojedynek zdobywcy Pucharu Króla z mistrzem kraju, czyli Barcelony z Atletico Madryt. Poza tym, ciekawych meczów również nie zabraknie.

Valencia CF – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Jednym z ciekawszych pojedynków tej kolejki będzie pojedynek Valencii z Realem Sociedad. Obie ekipy dobrze radziły sobie w Pucharze Króla, za to w lidze często grały w kratkę. Nietoperze, po szalonej końcówce, dały sobie wyrwać dwubramkowe prowadzenie i ostatecznie przegrać z Atletico 2:3. Wcześniej po zaciętym boju zremisowały z Sevillą, a jeszcze w poprzedniej kolejce wyraźnie uległy Realowi Madryt. Starcie z Realem Sociedad będzie zatem dla nich kolejnym etapem maratonu meczów z czołówką.

Real Sociedad wrócił zaś na spokojne wody. Ostatnio w La Lidze przegrał jeszcze w grudniu, z rozpędzonym wówczas Villarrealem. Potem Baskowie ciułali kolejne punkty, popisując się bardzo szczelną defensywą. Dlatego też nie spodziewamy się w tym spotkaniu wielu goli.

Nasz typ: poniżej 2,5 bramki.

FC Barcelona – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

To bezkonkurencyjnie największy hit nadchodzącej serii gier. Wzmocniona zimowymi transferami Barcelona podejmie u siebie mistrza kraju. Przed przerwą reprezentacyjną Rojiblancos przeżyli prawdziwy rollercoaster. W ciągu tygodnia pożegnali się z dwoma krajowymi pucharami, ale w lidze odrobili z nawiązką dwubramkową stratę i pokonali Valencię 3:2. To niezwykle istotny zastrzyk morale przed bardzo trudnym starciem.

Obie ekipy walczą o miejsce w czołowej czwórce – zakwalifikowanie się do następnej edycji Ligi Mistrzów jest kluczem. Ale to Barcelona jest bardziej “na musie”. Zresztą, podejście do piłki nożnej Xaviego Hernandeza sprawia, że możemy przewidzieć, iż to Blaugrana będzie próbować dyktować tempo spotkania. Czy to się powiedzie? Ostatnio słabość zespołu obnażył Athletic w pucharze. W lidze, zaś, Duma Katalonii po męczarniach pokonała słabiutkie Deportivo Alaves (1:0). Największym problemem drużyny jest defensywa, za to ofensywa została realnie wzmocniona przybyciem Ferrana Torresa, Adamy Traore czy Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Dlatego też w tym szlagierze spodziewamy się goli.

Nasz typ: obie strzelą.

Real Betis – Villarreal CF. Typy, kursy, zapowiedź

Ten mecz zapowiada się za to na przyjemność dla postronnego kibica. Dwa zespoły w wysokiej – i stale rosnącej – formie. Dwaj szkoleniowcy, których podstawowym atutem jest inteligencja taktyczna, a którzy jednocześnie nie ograniczają swych ekip w ofensywie.

Mimo tego to Żółta Łódź Podwodna jest ostatnio w delikatnie lepszej dyspozycji, przynajmniej pod względem zdobyczy punktowych. W pięciu ostatnich meczach La Ligi uzbierali dziesięć oczek. Real Betis – siedem. Spodziewamy się meczu o bardzo wysokiej intensywności, ze znaczną liczbą sytuacji podbramkowych.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Real Madryt – Granada CF. Typy, kursy, zapowiedź

Spośród potentatów najprostsze – przynajmniej w teorii – wyzwanie czeka Real Madryt. Królewscy podejmą u siebie dołującą Granadę. Los Blancos zaliczyli w styczniu dwa potknięcia, przegrywając z Getafe (0:1) i remisując z Elche (2:2). Mimo tego pozostają liderem i najsolidniejszą ekipą w stawce. W międzyczasie madrytczycy sięgnęli bowiem po Superpuchar Hiszpanii i pięli się w kolejnych rundach Pucharu Króla.

Z tymi rozgrywkami Granada pożegnała się już w połowie grudnia, po meczu ze znacznie niżej notowanym rywalem – Manchą. W La Lidze trenerowi Moreno nie idzie o wiele lepiej. Jego zespół przegrał dwa ostatnie pojedynki. I nie były to starcia z potentatami. Wyniki 2:4 z Getafe i 0:2 z Osasuną muszą martwić kibiców. Trudno zatem spodziewać się innego rezultatu, niż pewnego triumfu Realu Madryt.

Nasz typ: Real wygra więcej niż jedną bramką.

Program 23. kolejki La Ligi

piątek (04.02):

21:00 Getafe CF – Levante UD (obie strzelą)

sobota (05.02):

14:00 Elche CF – Deportivo Alaves (X)

16:15 RCD Mallorca – Cadiz CF (obie strzelą)

18:30 Celta Vigo – Rayo Vallecano (powyżej 2,5 bramki))

21:00 Osasuna Pampeluna – Sevilla FC (2)

niedziela (06.02):

14:00 Valencia CF – Real Sociedad (poniżej 2,5 bramki)

16:15 FC Barcelona – Atletico Madryt (obie strzelą)

18:30 Real Betis – Villarreal CF (powyżej 2,5 bramki)

21:00 Real Madryt – Granada CF (1, hcs-1,5)

poniedziałek (07.02):

21:00 Athletic Club – Espanyol Barcelona (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

23. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-02-04 Getafe Levante 1.95 3.25 4.35 1.97 3.25 4.65 1.95 3.20 4.65 1.98 3.25 4.60 14:00:00 2022-02-05 Elche Deportivo Alaves 2.41 3.05 3.05 2.42 3.13 3.25 2.45 3.15 3.15 2.43 3.15 3.10 16:15:00 2022-02-05 Mallorca Cadiz 1.82 3.35 4.55 1.82 3.45 4.95 1.85 3.45 4.75 1.83 3.45 4.70 18:30:00 2022-02-05 Celta Vigo Rayo Vallecano 1.94 3.30 4.00 1.98 3.30 4.30 1.97 3.35 4.25 1.95 3.45 4.10 21:00:00 2022-02-05 Osasuna Sevilla 3.45 3.10 2.20 3.55 3.15 2.26 3.60 3.15 2.25 3.50 3.20 2.22 14:00:00 2022-02-06 Valencia Real Sociedad 2.80 3.15 2.55 2.85 3.20 2.65 2.85 3.25 2.65 2.80 3.30 2.55 16:15:00 2022-02-06 Barcelona Atletico Madrid 2.30 3.45 3.05 2.30 3.40 3.25 2.35 3.35 3.15 2.32 3.35 3.10 18:30:00 2022-02-06 Real Betis Villarreal 2.37 3.40 2.85 2.32 3.65 2.97 2.40 3.55 2.90 2.39 3.55 2.85 21:00:00 2022-02-06 Real Madrid Granada 1.25 6.45 10.50 1.25 6.20 12.50 1.25 6.30 12.10 1.25 6.40 11.00 21:00:00 2022-02-07 Athletic Bilbao Espanyol 1.62 3.95 5.55 1.61 3.85 6.20 1.62 3.90 5.95 1.62 3.95 5.60 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2022 09:12 .

