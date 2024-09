fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona – Zagłębie: typy bukmacherskie

Korona Kielce i Zagłębie Lubin to ekipy, które w tej kampanii nie rozpieszczają swoich kibiców. Drużyny dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica tylko dwóch punktów. Tym samym niedzielna potyczki może być tą, dzięki której jedna z ekip odskoczy od dolnych regionów w ligowej stawce. Przed samą rywalizacją ciekawe jest to, że Miedziowi przegrali w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe. Można zatem przemyśleć opcję z triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Korony.

Korona – Zagłębie: ostatnie wyniki

Zespół Jacka Zielińskiego przed reprezentacyjną przerwą starał się odzyskać zaufanie kibiców. Korona w trzech spotkaniach PKO BP Ekstraklasy wygrała jednak tylko raz, notując również dwa remisy. Kielczanie wygrali tylko ze Stalą Mielec (2:1).

Korona w roli gospodarza w trzech meczach w tej kampanii w lidze zwyciężyła tylko raz, notując też dwie porażki. Usprawiedliwieniem może być to, że kielczanie ulegli Cracovii (0:2) oraz Legii Warszawa (0:1).

Drużyna Waldemara Fornalika ma natomiast za sobą szczęśliwe zwycięstwo z GKS-em Katowice (1:0). Lubinianie przerwali zatem serię trzech spotkań bez wygranej, notując w nich dwie porażki i remis.

Jak gość Zagłębie w tym sezonie spisuje się fatalnie. W trzech meczach ekipa z Lubina przegrała z Piastem Gliwice (0:1) i Legią Warszawa (0:2). Z kolei w rywalizacji z Lechią Gdańsk podzieliła się punktami (1:1).

Korona – Zagłębie: historia

W pięciu ostatnich meczach między oboma zespołami dwa razy górą było Zagłębie i tylko raz wygrała Korona. Z kolei w dwóch starciach miał miejsce remis. Po raz ostatni drużyny rywalizowały ze sobą w bezpośrednim starciu w Kielcach 27 sierpnia 2023 roku. Wówczas lepsi byli gospodarze (2:0).

Korona – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają Złocisto-krwiści. Typ na zwycięstwo Korony wynosi 2.30-2.35. Remis oszacowano na 3.20-3.30. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Zagłębia wyceniono na 3.10-3.15. Przy okazji meczu ekip Jacka Zielińskiego i Waldemara Fornalika można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Korona – Zagłębie, typ kibiców

Korona – Zagłębie, przewidywane składy

W ekipie z Kielce zabraknie w sobotę między innymi Nono i Marcusa Godinho. Miedziowi natomiast będą musieli radzić sobie bez Cypriana Popielca.

Korona: Dziekoński – Matuszewski, Pięczek, Resta, Trojak, Zwożny, Nuno, Hofmeister, Remacle, Szykawka, Dalmau

Zagłębie: Hładun – Mata, Ławniczak, Orlikowski, Grzybek, Makowski, Dąbrowski, Szmyt, Mróz, Pieńko, Sejk.

Korona – Zagłębie, transmisja meczu

Drugie niedzielne spotkanie w ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasie odbędzie się udziałem Korony Kielce i Zagłębia Lubin. Rywalizacja zacznie się o godzinie 14:45 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

