Korona Kielce – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (16.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Korona Kielce – Legia Warszawa to najciekawiej zapowiadające się sobotnie starcie w ramach pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy. W roli faworyta do tej potyczki przystąpią podopieczni Kosty Runjaicia. Beniaminek rozgrywek ma jednak nadzieję na pokrzyżowanie planów Wojskowym. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Legia Warszawa 4.30 3.55 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 23:08 .

Korona Kielce – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Korona Kielce i Legia Warszawa do ostatniego sobotniego boju w PKO Ekstraklasie podejdą po zwycięstwach w próbach generalnych przed startem nowego sezonu. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w drugim z dwóch meczów kontrolnych przeciwko Wiśle Płock wygrali 3:1. Tymczasem legioniści okazali się lepsi od Zorii Ługańsk, zwyciężając 2:1. Oba zespoły po raz ostatni miały okazję rywalizować ze sobą w listopadzie w 2019 roku. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła stołeczna ekipa (4:0). Przypuszczamy, że podobnie będzie w sobotni wieczór na Suzuki Arena. Nasz typ: wygrana Legii.

Korona Kielce – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Korona Kielce przystąpi do nowego sezonu po rozegraniu sześciu sparingów. Beniaminek PKO Ekstraklasy w meczach kontrolnych wygrał dwa razy, raz zremisował i trzy mecze przegrał.

W oficjalnych spotkaniach kielczanie w roli gospodarza w pięciu ostatnich występach zaliczyli trzy zwycięstwa i dwie porażki. Między innymi Korona wygrała na swoim obiekcie finałowy baraż o awans z Chrobrym Głogów 3:2 po dogrywce.

Legia ma natomiast rozegranych za sobą pięć sparingów, w których górą była dwa razy. W pokonanym polu zespół Kosty Runjaicia zostawił Chojniczankę (3:1) oraz Zorię Ługańsk (2:1).

Tymczasem z placu gry na tarczy Wojskowi schodzili po starciach z Spesi (0:1), Salzburgiem (2:3), czy Motorem Lublin (2:3). W roli gościa poprzednią kampanie Legia kończyła serią sześciu meczów bez wygranej, w których zaliczyła trzy remisy i trzy porażki.

Korona Kielce – Legia Warszawa, historia

Ostatnie starcie między oboma zespołami na stadionie w Kielcach miało miejsce 28 lipca 2019 roku. Legia wygrał wówczas 2:1. Ogólnie w sześciu ostatnich ligowych bojach między oboma zespołami na stadionie Korony zawodnicy Wojskowych wygrali pięć razy, a tylko jedno zwycięstwo zanotowali gospodarze, co miało miejsce 25 listopada 2017 roku. Miał wówczas miejsce wynik 3:1 dla kielczan.

Korona Kielce – Legia Warszawa, kursy bukmacherów

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo w sobotnim starciu mają goście. Fortuna zakłady bukmacherskie ustaliła natomiast na 4,05 kurs na wygraną drużyny Leszka Ojrzyńskiego. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Korona Kielce – Legia Warszawa, transmisja meczu

Bardzo interesująco zapowiada się sobotnia batalia z udziałem Korony i Legii. Oczywiście mecz będzie dostępny w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna od godziny 20:00 na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Ostatnią sobotnią rywalizację w PKO Ekstraklasie będzie można śledzić także w internecie, a jest to możliwe dzięki usłudze CANAL+ online. Aktualnie trwa przyciągająca uwagę promocja na dostęp do platformy. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wybierając sześciomiesięczny dostęp, można zaoszczędzić 72 zł (198 zł zamiast 270 zł). Jest również możliwość korzystania z miesięcznej subskrypcji, której koszt wynosi 45 zł.

