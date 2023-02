Korona – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Michał Nalepa

W sobotnie popołudnie z Ekstraklasą zobaczymy drużyny zaangażowane w walkę o utrzymanie. W 21. kolejce zagrają Korona i Lechia.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Lechia Gdańsk 2.50 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 16:08 .

Korona – Lechia, typy i przewidywania

Faworytem sobotniej potyczki jest Korona, która będzie miała atut własnego obiektu. Gra przed własną publicznością może okazać się kluczowy. Kielczanie u siebie grali Cracovię. Sądzimy, że wyższość drużyny Kamila Kuzery uznać będzie miała także Lechia Gdańsk.

Korona i Lechia prezentują podobny poziom sportowy, więc możemy spodziewać się wyrównanej potyczki. Ta ma szansę obfitować w gola dla obu stron. Taki scenariusz na sobotnią batalię wieszczy Jakub Olkiewicz.

Jakub Betfan 1,76 Wygrana Korony Przejdź do Betfan

Korona – Lechia, sytuacja kadrowa

Kamil Kuzera nie będzie miał do dyspozycji trzech podopiecznych. Za nadmiar kartek pauzuje Marcin Szpakowski. Kontuzje leczą zaś Bartosz Kwiecień i Dawid Więckowski. Marcin Kaczmarek przy ustalaniu składu musi pominąć jedno nazwisko. Przez problemy zdrowotne niedostępny jest Joeri de Kamps.

Korona – Lechia, ostatnie wyniki

Na inaugurację zmagań w 2023 roku, Korona udała się do Warszawy, którą opuściła bez zdobyczy punktowej. Kielczanie porażkę powetowali sobie na własnym obiekcie, ponieważ ograli Cracovię. Ostatnio Kamil Kuzera i spółka zremisowali ze Śląskiem Wrocław.

Pierwsze spotkanie w nowym roku dobrze wspomina Lechia. Gdańszczanie rozprawili się z Wisłą Płock. Później nie było już tak dobrze. Gracze Marcina Kaczmarka pozostali jednak niepokonani. Zremisowali oni z Górnikiem Zabrze i Widzewem Łódź.

Korona – Lechia, historia

Pierwsza starcie tych drużyn w sezonie 2022/2023 miało miejsce w Gdańsku. Lechia nie wspomina jednak dobrze tej potyczki. To Korona okazała się lepsza (wygrana 1:0).

Korona – Lechia, kursy bukmacherów

Przy okazji tego meczu warto rozważyć skorzystanie z oferty BETFAN, który oferuje bonus 200% do 300 zł od depozytu. Aby go odebrać należy podać podczas rejestracji Betfan kod promocyjny GOAL.

Korona – Lechia, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Korony 80% Remis 0% Wygrana Lechii 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Korony

Remis

Wygrana Lechii

Korona – Lechia, przewidywane składy

Korona – Lechia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 18 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Bartosz Frankowski. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję na żywo przeprowadzi CANAL+ Sport. Pojedynek będzie też dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.