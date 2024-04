Korona Kielce – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Korona Kielce - Stal Mielec: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Popularne "Scyzoryki" w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Kamila Kieresia. Kto zwycięży to starcie? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (6 kwietnia) o godzinie 15:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xavier Dziekoński

Korona Kielce Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2024 16:15 .

Korona – Stal, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w Ekstraklasie zainauguruje spotkanie Korony Kielce ze Stalą Mielec. Będzie to starcie drużyny, która zajmuje miejsca w strefie spadkowej z zespołem zajmującym ósmą lokatę w rozgrywkach ligowych. Ja uważam, że w Kielcach obejrzymy wyrównaną rywalizację, w której ciężko będzie wyłonić zwycięzcę. Dlatego spodziewam się, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 1.78 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub STS 1.71 Poniżej 2.5 gola w meczu Zagraj!

Korona – Stal, ostatnie wyniki

Korona Kielce prezentuje formę zdecydowanie poniżej oczekiwań. Piłkarze Kamila Kuzery w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali zaliczyć tylko dwa remisy (1:1 z Cracovią i 2:2 z Pogonią Szczecin), po drodze ponosząc aż trzy porażki (0:1 z Zagłębiem Lubin, 0:2 z Rakowem Częstochowa oraz 1:3 z Widzewem Łódź).

Stal Mielec natomiast jest w zupełnie innej sytuacji niż ich sobotni rywale. Zespół prowadzony przez Kamila Kieresia w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł dwa zwycięstwa (1:0 z ŁKS-em i 3:1 z Ruchem Chorzów), zaliczył dwa remisy (0:0 z Zagłębiem Lubin oraz 0:0 z Lechem Poznań), a także poniósł jedną porażkę (1:3 z Radomiakiem Radom).

Korona – Stal, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec września. Wówczas na boisku w Kielcach lepsza okazała się Stal Mielec, zwyciężając po pasjonującym meczu 3:2. Poprzednie dwie rywalizacje również kończyły się zwycięstwem Stali.

Korona – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniej rywalizacji jest Korona Kielce. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Kamila Kuzery, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.82 – 1.82. Natomiast na zwycięstwo Stali Mielec sięgają nawet 4.63. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Korona – Stal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Korony 0% remisem 50% wygraną Stali 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Korony

remisem

wygraną Stali

Korona – Stal, przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 1 Konrad Forenc 8 Dalibor Takac 13 Milosz Strzebonski 14 Mateusz Turek 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 71 Mariusz Fornalczyk 98 Mateusz Czyzycki 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 86 Igor Strzalek

Korona – Stal, transmisja meczu

Mecz Korony Kielce ze Stalą Mielec możesz obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.