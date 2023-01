Juventus – Monza: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Juventus – Monza: typy i kursy na mecz Serie A. „Stara Dama”, która po odjęciu jej piętnastu punktów musi wspinać się w górę tabeli, w 20. kolejce podejmie Monzę. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Początek starcia w niedzielę 29 stycznia o godz. 15:00.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Monza 1.57 4.20 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 14:33 .

Juventus – Monza, typy i przewidywania

Juventus i Monzę w ligowej tabeli dzieli… tylko jedno miejsce, które zajmuje Fiorentina. „Bianconeri” plasują się na 11. pozycji, a ekipa spod Mediolanu na trzynastej. Wszystko to jest spowodowane faktem, że „Starej Damie” odjęto piętnaście punktów za nieprawidłowości finansowe. Podopieczni Maxa Allegriego muszą wygrywać, aby zagrać w następnym sezonie w europejskich pucharach.

Juventus strzelił pierwszego gola w 7 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: pierwsza bramka – 1.

Superbet 1.45 Pierwszy gol – Juventus (1) Zagraj!

Juventus – Monza, sytuacja kadrowa

W obu zespołach nie ma zbyt wielu urazów. W Juventusie najprawdopodobniej zabraknie Leonardo Bonucciego oraz Kaio Jorge’a. Jeśli chodzi o gości, to wątpliwy jest występ kontuzjowanych Giulio Donateigo i Filippo Ranochii.

Juventus – absencje:

Monza – absencje:

Juventus – Monza, ostatnie wyniki

Juventus w dwóch ostatnich meczach w ramach Serie A zremisował z Atalantą Bergamo (3:3) oraz dotkliwie przegrał z Napoli (1:5). Monza w tym samym czasie zremisowała z Sassuolo Calcio (1:1) i pokonała Cremonese (3:2). Co ciekawe, „Stara Dama” spotkała się z drużyną spod Mediolanu w 1/8 finału Pucharu Włoch, gdzie padł wynik 2:1 dla ekipy z Turynu.

Juventus – Monza, historia

Obie ekipy mierzyły się trzy razy w historii – dwukrotnie triumfował Juventus, a raz górą była Monza.

Juventus – Monza, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu na Allianz Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Juventusu wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Monzy to mniej więcej 6.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Juventus – Monza, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Di Maria, Kostić; Milik

Monza: Di Gregorio; Izzo, Mari, Marlon; Birindelli, Pessina, Rovella, Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

Juventus – Monza, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Juventusu 0% remisem 0% zwycięstwem Monzy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Juventusu

remisem

zwycięstwem Monzy

Juventus – Monza, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 1, a także na stronach Superbet , STS i Fortuna. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na pół roku za 354 zł, dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Allianz Stadium w niedzielę 29 stycznia o godzinie 15:00.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.