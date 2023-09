fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus FC – US Lecce, typy na mecz i przewidywania

Juventus do starcia z Lecce w roli gospodarza podejdzie, chcąc się podnieść po kompromitującej porażce z Sassuolo. Jednocześnie Stara Dama będzie miała zamiar wrócić na zwycięskie tory. Najbliższy przeciwnik turyńczyków zaliczył z kolei trzecie zwycięstwo z rzędu, pozostając ekipą niepokonana w tej kampanii Serie A.

Lecce przegrało trzy z ostatnich czterech meczów z Juve. W związku z tym warto rozważyć, że we wtorkowej batalii na Allianz Stadium również będą Bianconeri. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – US Lecce, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy zabraknie Alexa Sandro, Paula Pogby, Moisea Keana, czy Mattii De Sciglio. Z kolei w drużynie Via del Mare nie będą mogli wystąpić: Lameck Banda i Kastriot Dermaku.

Juventus FC – US Lecce, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego podejdą do spotkania po przegranej batalii z Sassuolo (2:4). Tym samym dobiegła końca passa Juventusu bez porażki. wcześniej turyńczycy w pokonanym polu pozostawili Lazio (3:1), czy Empoli (2:0).

Drużyna Roberto D’Aversy ma za sobą wygrane starcie z Genoą (1:0) w ostatniej ligowej kolejce. Wcześniej Lecce podzieliło się punktami z Monzą (1:1). Ogólnie w tej kampanii zespół pozostaje bez porażki.

Juventus FC – US Lecce, historia

W każdym z trzech ostatnich meczów między obiema ekipami górą była drużyna z Turynu. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w maju minionego roku. Wówczas Stara Dama zwyciężyła (2:1).

Juventus FC – US Lecce, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.20. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1560 + 300.

Juventus FC Remis Lecce 1.52 4.20 6.50 1.52 4.20 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2023 16:21 .

Juventus FC – US Lecce, przewidywane składy

Gospodarze najpewniej wystąpią ze sprawdzoną w bojach linią ataku. O bramki mają zadbać Dusan Vlahović i Federico Chiesa. Tymczasem u gości godni uwagi są tacy gracze jak: Mohamed Kaba, czy Hamza Rafia.

Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Lecce (Przewidywany skład) 4-3-3 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Lecce (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Massimiliano Allegri Roberto D'Aversa Rezerwowi ▼ 1 Wojciech Szczesny

3 Bremer

11 Filip Kostic

13 Dean Donny Huijsen

14 Arkadiusz Milik

16 Weston McKennie

17 Samuel Iling

18 Moise Kean

20 Fabio Miretti

23 Carlo Pinsoglio

41 Hans Nicolussi Caviglia Rémi Oudin 10

Nicola Sansone 11

Lorenzo Venuti 12

Patrick Dorgu 13

Daniel Samek 14

Joan Gonzàlez 16

Medon Berisha 18

Marcin Listkowski 19

Federico Brancolini 21

Giacomo Faticanti 23

Jeppe Corfitzen 24

Alexis Blin 29

Rares Catalin Burnete 45

Ahmed Touba 59

Roberto Piccoli 91

Juventus FC - US Lecce, kto wygra

Juventus FC - US Lecce, transmisja meczu

Starcie Juventus - Lecce będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 3. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

