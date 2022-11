fot. PressFocus Na zdjęciu: Juventus - Inter Mediolan

Juventus – Inter Mediolan to hit 13. kolejki Serie A. Obie ekipy są sąsiadami w ligowej tabeli, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Juventus FC – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Biorąc pod uwagę ligowe zmagania, obie drużyny w ostatnim czasie są na fali wznoszącej. Juventus jednak w środku tygodnia przegrał mecz w Lidze Mistrzów z PSG (1:2). Inter Mediolan ma natomiast za sobą porażkę z Bayernem Monachium (0:2). Jednocześnie każdy z przedstawicieli Serie A ma na swoim koncie porażkę z jednym z europejskich gigantów. Mając na uwadze to, jak obie ekipy się spisywały w ostatnich tygodniach, to aż prosi się, aby wskazać, że obie drużyny podzielą się punktami w niedzielny wieczór. Nasz typ: remis.

Juventus FC – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego w lidze włoskiej mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami. Stara Dama w pokonanym polu pozostawiła kolejno: Torino (1:0), Empoli (4:0) oraz Lecce (1:0).

Na swoim stadionie w tej kampanii Bianconeri są bez porażki. W sześciu rozegranych meczach Juve zanotowało cztery zwycięstwa i dwa remisy. Wywalczyło tym samym 14 oczek. Strzeliło w tych spotkaniach 15 goli, tracąc zaledwie trzy.

Aktualni wicemistrzowie Włoch to z kolei team, który w ligowych zmaganiach okazał się ostatnio lepszy od Sampdorii (3:0). Wcześniej natomiast Inter okazał się lepszy od Fiorentiny (4:3), Salernitanę (2:0), czy Sassuolo (2:1).

Na wyjazdach mediolańczycy nie radzą sobie jednak najlepiej w tym sezonie. Inter w sześciu spotkaniach wygrał trzy raz, notując też tyle samo porażek. Gdyby liczyć tylko mecze wyjazdowe, to Inter zajmowałby siódme miejsce w tabeli Serie A.

Juventus FC – Inter Mediolan, historia

Po raz ostatni oba zespoły miały okazję mierzyć się ze sobą w maju tego roku w Pucharze Włoch. Wówczas w konkursie jedenastek lepszy był Inter. W lidze włoskiej po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w kwietniu. Szalę zwycięstwa na swoją stronę na Allianz Stadium przechylili Nerazzurri, zwyciężając 1:0.

Juventus FC – Inter Mediolan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo podopiecznych Massimiliano Allegriego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,05. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

Juventus FC – Inter Mediolan, przewidywane składy

Tak jak we wcześniejszych meczach opiekun Starej Damy będzie musiał się liczyć z ogromnymi kłopotami kadrowymi. Wyłączeni z gry są: Paul Pogba, Leandro Paredes, Westo McKennie, czy Mattia De Sciglio. Do gry mają jednak wrócić Bremer, Daniolo, Angel Di Maria, czy Dusan Vlahović. W teamie z Mediolanu przede wszystkim zabraknie Rmelu Lukaku oraz Marcelo Brozovicia.

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Di Maria, Vlahović

Inter: Onana – Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.

Juventus FC – Inter Mediolan, transmisja meczu

Mecz Juventus – Inter będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Starcie będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Poprzedzi je studio z udział Mikołaja Kruka, Marcina Nowomiejskiego oraz Mateusza Janiaka. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica. Dobrą informacją jest to, że można starcie zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie.

