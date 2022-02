Inter Mediolan – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (16.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan – Liverpool to jeden z ciekawszych meczów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego przystąpią do potyczki po zremisowanym hicie Serie A z SSC Napoli (1:1). Tymczasem The Reds w trakcie minionego weekendu pozostawili w pokonanym polu Burnley (1:0). Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Inter Mediolan Liga Mistrzów



16.02.2022

21:00

Stadio Giuseppe Meazza



Liverpool

Inter Mediolan – Liverpool, typy i przewidywania

W każdym z dwóch ostatnich bojów między obiema ekipami górą był Liverpool. Dodając do tego fakt, że The Reds mogą pochwalić się sześcioma z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki, to angielski team wydaje się murowanym faworytem do zwycięstwa. Inter jednak w roli gospodarza przegrał tylko raz w ostatnich 16 spotkaniach, ulegając Milanowi (1:2), który też na co dzień rozgrywa mecze w roli gospodarza na San Siro. Ostatecznie spodziewamy się w tej konfrontacji goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet 1,65 obie drużynyt strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

Inter Mediolan – Liverpool, ostatnie wyniki

Inter Mediolan w trakcie minionego weekendu podzielił się punktami z Napoli, remisując 1:1. Wcześniej natomiast podopieczni Simone Inzaghiego pokonali Romę w Pucharze Włoch, wygrywając spokojnie 2:0. Jednocześnie Nerazzurri chyba szybko otrząsnęli się z porażki z Milanem w derbach (1:2).

Od porażki w Lidze Mistrzów z Realem Madryt (0:1) mediolańczycy przegrali tylko raz na swoim obiekcie, ulegając Milanowi (1:2). W międzyczasie Inter w pokonanym polu pozostawiał natomiast Lazio (2:1), czy Juventus (2:1).

Liverpool to z kolei drużyna, która ostatnio kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W trakcie minionego weekendu team Juergena Kloppa zaliczył skromne zwycięstwo w starciu z Burnley po golu Fabinho. Wcześniej natomiast Liverpool z kwitkiem odprawiał Leicester City (2:0), czy Cardiff (3:1).

The Reds w ostatnim czasie radzą sobie również bardzo dobrze na wyjazdach. W czterech ostatnich tego typu bojach zespół Kloppa wygrał trzy spotkania, a raz zremisował. Punktami podzielił się w meczu Premier League z Chelsea (2:2), a pokonał między innymi Arsenal (2:0).

Inter Mediolan – Liverpool, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu 2008 roku. Górą był wówczas Liverpool, który wygrał 1:0 po trafieniu Fernando Torresa. Wcześniej The Reds też pokonali Nerazzurrich. Niemniej była to różnica dwóch goli. Wówczas bramki dla angielskiej ekipy zdobywali Dirk Kuyt oraz Steven Gerrard.

Inter Mediolan – Liverpool, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo mistrzów Włoch w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Inter Mediolan – Liverpool, transmisja meczu

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter Mediolan – Liverpool transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00.

