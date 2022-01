Inter Mediolan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Inter Mediolan – Lazio to jeden z ciekawszych niedzielnych bojów w 21. kolejce Serie A. Mecz bez wątpienia będzie wyjątkowy dla szkoleniowca Nerazzurrich Simone Inzaghiego, który jeszcze w poprzedniej kampanii prowadził stołeczną ekipę. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Inter Mediolan Serie A

09.01.2022



20:45



Stadio Giuseppe Meazza

Lazio

Inter Mediolan – Lazio, typy na mecz i przewidywania

14 punktów dzieli obie ekipy w ligowej tabeli. Liderem Serie A jest aktualnie Inter, mogący pochwalić się bilansem 46 punktów. Tymczasem na ósmej pozycji plasuje się Lazio, legitymujące się 32 oczkami.

Do niedzielnego starcia w lepszych nastrojach podejdą mediolańczycy, którzy mają na swoim koncie trzy z rzędu zwycięstwa. Rzymianie ostatnio podzielili się punktami z Empoli. My spodziewamy się w tym starciu goli z obu stron, mając na uwadze to, że obie ekipy preferują ofensywny styl gry. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Inter Mediolan – Lazio, sytuacja kadrowa

Inter Mediolan i Lazio przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach Nerazzurrich nie będą mogli zagrać Hakan Calhanoglu, Alex Cordaz oraz Martin Satriano. Tymczasem w ekipie z Rzymu nie będą mogli wystąpić Akpa Akpro oraz Luka Romero.

Inter Mediolan – Lazio, ostatnie wyniki

Inter Mediolan wygrał w każdym z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem w lidze włoskiej ogólnie może pochwalić się siedmioma z rzędu zwycięstwami. Ostatnio Czarno-niebiescy pokonali Torino (1:0).

Zobacz także: tabela Serie A

Lazio to natomiast zespół, który pozostaje bez przegranej od trzech spotkań. W tym czasie rzymianie zaliczyli dwa zwycięstwa i remis. W miniony czwartek ekipa z Rzymu zaliczyła remis z Empoli (3:3).

Inter Mediolan – Lazio, historia

Oba zespoły po raz ostatni miały okazję rywalizować ze sobą w październiku. Wówczas górą było Lazio, wygrywając 3:1. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między obiema drużynami dwa razy górą byli mediolańczycy, tyle samo zwycięstw zaliczyli rzymianie i raz miał miejsce remis.

Inter Mediolan – Lazio, kursy

Inter Mediolan – Lazio, przewidywane składy

Inter: Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Lautaro Martinez, Sanchez

Lazio: Strakosha – Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Inter Mediolan – Lazio, transmisja meczu

Mecz Inter Mediolan – Lazio będzie naturalnie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 20:45. Rywalizację obu ekip skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

