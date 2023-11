Hiszpania – Gruzja: typy, kursy, zapowiedź (19.11.2023)

IMAGO / NurPhoto / Danil Shamkin Na zdjęciu: Lamin Yamal

Hiszpania Gruzja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 listopada 2023 20:53 .

Hiszpania – Gruzja: zapowiedź

Przed nami ósma seria gier w grupie A. Hiszpania, która wspólnie ze Szkocją zapewniła sobie już udział w mistrzostwach Europy w Niemczach na własnym terenie podejmie zespół Gruzji. Faworyt tej rywalizacji jest jeden i jest nim oczywiście ekipa z Półwyspu Iberyjskiego. Jednak goście wciąż mają szansę na zajęcie trzeciego miejsca w grupie i gry w barażach. Niemniej trudno spodziewać się tutaj sensacji. Raczej Hiszpanie będą dyktować swoje warunki gry, stąd też mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola Hiszpanii.

STS 1.60 Hiszpania powyżej 2,5 gola Zagraj!

Hiszpania – Gruzja: ostatnie mecze

Gospodarze dotychczas wygrali sześć z siedmiu meczy w grupie A. Hiszpanie ulegli jedynie Szkocji, gdzie na stadionie w Glasgow padł wynik 2:0 dla wyspiarzy. Z kolei przed kilkoma dniami La Furia Roja pokonała na wyjeździe ekipę Cypru 3:1. Awans tej ekipy jest już pewny, ale mecz na własnym terenie determinuje grę o pełną pulę.

Z kolei Gruzini dotychczas zgromadzili osiem oczek, wygrywając dwukrotnie, dwa razy remisując i trzykrotnie przegrywając. Bilans ten wciąż pomaga marzyć o trzecim miejscu kosztem Norwegów, jednak będzie o to bardzo trudno. Kilka dni temu w Tbilisi w meczu ze Szkotami padł wynik 2:2.

Hiszpania – Gruzja: historia

W ostatnich latach ekipy te mierzyły się ze sobą dość często. W eliminacjach do mundialu w Katarze dwukrotnie triumfowali piłkarze z Hiszpanii, zdobywając w sumie aż sześć goli. Jednak w pierwszym meczu tych kwalifikacji pobili ten wynik, trafiając do siatki Gruzinów siedem razy.

Hiszpania – Gruzja: kursy bukmacherskie

Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Hiszpania – Gruzja: kto wygra?

Kto wygra? Hiszpania 0% Remis 0% Gruzja 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Hiszpania

Remis

Gruzja

Hiszpania – Gruzja: przewidywane składy

Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Rezerwowi ▼ Jose Gaya 5 Íñigo Martinez 8 Fabian Ruiz 10 Nico Williams 11 Ferrán Torres 13 Alex Remiro 14 Aleix Garcia 15 David García 16 Rodrigo Riquelme 19 Oihan Sancet 20 Daniel Carvajal 23 Unai Simón 1 Giorgi Loria 3 Aleksandre Kalandadze 8 Budu Zivzivadze 9 Zuriko Davitashvili 11 Davit Volkovi 13 Giorgi Gocholeishvili 15 Irakli Azarovi 17 Luka Gugeshashvili 18 Vladimer Mamuchashvili 20 Sandro Altunashvili 21 Anzor Mekvabishvili 23 Iva Gelashvili Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Rezerwowi ▼ Jose Gaya 5 Íñigo Martinez 8 Fabian Ruiz 10 Nico Williams 11 Ferrán Torres 13 Alex Remiro 14 Aleix Garcia 15 David García 16 Rodrigo Riquelme 19 Oihan Sancet 20 Daniel Carvajal 23 Unai Simón 1 Giorgi Loria 3 Aleksandre Kalandadze 8 Budu Zivzivadze 9 Zuriko Davitashvili 11 Davit Volkovi 13 Giorgi Gocholeishvili 15 Irakli Azarovi 17 Luka Gugeshashvili 18 Vladimer Mamuchashvili 20 Sandro Altunashvili 21 Anzor Mekvabishvili 23 Iva Gelashvili

Hiszpania – Gruzja: transmisja

Spotkanie Hiszpanii z Gruzją będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek rywalizacji w niedzielę 19 listopada o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.