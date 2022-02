Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Na zakończenie 21. kolejki PKO Ekstraklasy w Zabrzu Górnik podejmie Jagiellonię Białystok. Górnicy będą chcieli podtrzymać swoją wysoką formę w nowym roku i z dobrej strony pokazać się przed własną publicznością zdobywając kolejne trzy punkty. Goście z Podlasie zrobią wszystko, aby zrewanżować się za nieudany początek i porażkę w Niecieczy. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Górnik – Jagiellonia, typy i przewidywania

W poniedziałkowym pojedynku trudno jednoznacznie wskazać zdecydowanego faworyta, jednak naszym zdaniem większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu ma Górnik Zabrze. Zabrzanie bardzo dobrze prezentują się w ostatnim czasie. Już w listopadzie i grudniu udowadniali, że są w wysokiej formie, co potwierdzili również po zimowej przerwie wygrywając w Mielcu i awansując do ćwierćfinału Pucharu Polski. Do tego należy dodać atut własnego boiska. Jagiellonia z kolei gra w tym sezonie w kratkę i raczej poniżej oczekiwań. Zwycięstwa są przeplatane porażkami i remisami. Białostocczanie nieudanie też rozpoczęli nowy rok. Nasz typ: zwycięstwo Górnika – TAK.

Górnik – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Trener Jan Urban będzie miał do dyspozycji w poniedziałkowy wieczór wszystkich swoich piłkarzy. Żaden zawodnik nie pauzuje za żółte bądź czerwone kartki. Obecnie nie ma też żadnych informacji na temat kontuzji, któregoś z zawodników. Można się zatem spodziewać, że w meczu z Jagiellonią zobaczymy najmocniejszy garnitur zabrzan. Zagrożony ewentualną pauzą w kolejnym spotkaniu z jest Krzysztof Kubica, który do tej pory uzbierał trzy żółte kartoniki.

Również trener Piotr Nowak nie musi przejmować się żadnymi wykluczenia z powodu żółtych bądź czerwonych kartek. Ze względu na kontuzje nadal niedostępni są Jesus Imaz oraz Ivan Runje. Można się tylko zastanawiać, czy szkoleniowiec po porażce w Niecieczy do boju w Zabrzu wyśle tą samą wyjściową jedenastkę, czy jednak zdecyduje się na roszady w składzie.

Górnik – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Górnik w ostatnich tygodniach jest na fali. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zabrzanie na własnym stadionie odprawili z kwitkiem Legię Warszawa czy Śląsk Wrocław i zremisowali z Pogonią Szczecin. Na wyjeździe byli lepsi od imiennika z Łęcznej oraz dość nieoczekiwanie wygrali w Częstochowie z Rakowem. Jedyna porażka przytrafiła im się w Poznaniu, gdzie nieznacznie lepszy okazał się Lech. W nowym roku biało-niebiesko-czerwoni tylko potwierdzili swoją wysoką formę wygrywając w Mielcu ze Stalą oraz zwyciężając po rzutach karnych w meczu Pucharu Polski z Piastem w Gliwicach.

W ostatnich sześciu meczach Jaga przeplatała zwycięstwa z porażkami. Białostocczanie potrafili pokonać Wisłę Kraków czy Lechię Gdańsk, a ulegali Górnikowi Łęczna czy Legii Warszawa. Drużyna z Podlasia dostała też potężną lekcję futbolu w Częstochowie przegrywając z Rakowem aż 0:5. Po zimowej przerwie Jagiellonia również nie zaprezentowała się najlepiej przegrywając w Niecieczy 1:2. Od początku rozgrywek podopieczni Piotra Nowaka grają bardzo nierówno i zajmują dopiero jedenastą lokatę w lidze.

Górnik – Jagiellonia, historia

Mecze Górnika z Jegiellonią zawsze obfitowały w dużą ilość bramek. W ligowych 36 spotkaniach, które dotychczas obie drużyny rozegrały między sobą padło aż 106 goli. 14 razy wygrywali zabrzanie, 13 razy piłkarze z Podlasia, a 9 pojedynków nie przyniosło rozstrzygnięcia. Bilans bramkowy na korzyść drużyny ze Śląska: 57:49. W Zabrzu na szesnaście spotkań dziewięciokrotnie lepsi okazywali się gospodarze, Jagiellonia wygrywała pięciokrotnie.

W pierwszej rundzie trwającej kampanii w Białymstoku lepsi okazali się Górnicy, którzy po dość słabym początku rozgrywek nieoczekiwanie wygrali w Białymstoku 3:1. Dwie bramki dla zabrzan zdobył Krzysztof Kubica, a trzecie trafienie dołożył Jesus Jimenez. Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Tomas Prikryl.

W sezonie 2021/22 w Górnik pokonał w Zabrzu Jagiellonię również 3:1, a w Białymstoku lepsza była ekipa z Podlasia, która zwyciężyła 1:0. Obie drużyny dwa razy mierzyły się się także w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Dwukrotnie zwycięsko wychodził z tych pojedynków Górnik. W 1990 roku wygrali na wyjeździe 2:0, a w 2020 roku przed własną publicznością 3:1.

Górnik – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Wśród bukmacherów również faworytem jest Górnik Zabrze. Dużo mniejsze szanse daje się na zwycięstwo Jagiellonii.

Górnik – Jagiellonia, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Bielica – Gryszkiewicz, Janicki, Wiśniewski – Janża, Manneh, Kubica, Dadok – Podolski, Nowak, Krawczyk

Jagiellonia Białystok: Alomerović – Wdowik, Pazdan, Matysik, Olszewski – Romańczuk, Nalepsa, Pospisil – Cernych, Trubeha, Prikryl

Górnik – Jagiellonia, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Radosław Majdan.