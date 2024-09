fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Lukoszek

Górnik Zabrze Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 13:27 .

Górnik – Radomiak: typy bukmacherskie

Górnik Zabrze i Radomiak to ekipy, które miały już okazję zmierzyć się ze sobą w tej kampanii. Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy lepiej wspominają Trójkolorowi, bo wygrali wówczas jednym golem (2:1). Po kilku tygodniach los znów skojarzy obie drużyny ze sobą. Tym razem jednak stawką będzie walka o Puchar Polski. W kontekście faworyta w tym starciu wymieniany jest zespół z Zabrze. Przemawiać może za tym to, że Górnik wygrał w siedmiu z ostatnich 10 spotkań w roli gospodarza. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji tworzenia kuponu na środę. Mój typ: wygrana Górnika.

Górnik – Radomiak: ostatnie wyniki

Drużyna Jana Urbana przystąpi do rywalizacji opromieniona zwycięstwem w Śląskim Klasyki z GKS-em Katowice (3:0). Górnik jednocześnie wrócił na zwycięski szlak po trzech z rzędu porażkach ligowych. Wcześniej ekipa z Zabrza zremisowała z kolei z Rakowem Częstochowa (0:0).

W roli gospodarza zabrzanie w tej kampanii przegrali u siebie tylko raz. Górnik musiał uznać wyższość Lechii Gdańsk (2:3). W pozostałych trzech meczach zabrzanie zaliczyli dwa zwycięstwa i remis.

Zespół z Radomia to natomiast ekipa, która ma za sobą cenne zwycięstwo w niezwykle prestiżowym starciu z Koroną Kielce (4:0). Tym samym Radomiak szybko podniósł się z kolan po przegranej z Lechią Gdańsk (0:1).

Na wyjazdach w tym sezonie Zieloni nie radzą sobie dobrze. Chociaż są wciąż bezkompromisowi. W pięciu starciach Radomiak wygrał trzy razy i w dwóch potyczkach przegrał.

Górnik – Radomiak: historia

W pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwa razy górą był Górnik, jedno spotkanie zwyciężył Radomiak i raz miał miejsce remis. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu. Wówczas lepsi byli radomianie.

Górnik – Radomiak: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 2.02-2.08. Remis wyceniono na 3.20-3.35. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Radomiaka kształtuje się w wysokości 3.30-3.50. Przy okazji meczu ekip Jana Urbana i Bruno Baltazara można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Górnik Zabrze Remis Radomiak 2.02 3.20 3.50 2.08 3.35 3.30 2.08 3.35 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 13:27 .

Górnik – Radomiak, typ kibiców

Kto awansuje do 1/16 finału Pucharu Polski? Górnik 93% Radomiak 7% 14 + Głosy Oddaj swój głos: Górnik

Radomiak

Górnik – Radomiak, przewidywane składy

Gospodarze będą mogli zagrać w spotkaniu w swoim optymalnym zestawieniu. Niemniej można spodziewać się kilku roszad w składzie. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić: Jakub Snopczyński czy Vagner.

Górnik – Radomiak, transmisja meczu

Środowe starcie odbędzie się z udziałem Górnika Zabrze i Radomiaka. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Mecz można również śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy okazji informujemy, że na platformie można też oglądać spotkania PKO BP Ekstraklasy czy Ligi Mistrzów. Dostęp do takiej oferty można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.