IMAGO/Peter Joneleit Na zdjęciu: Raul Jimenez

Fulham Luton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 16:02 .

Fulham FC – Luton Town, typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości odnośnie przebiegu sobotniej konfrontacji. Luton będzie chciało przerwać serię porażek i spróbuje przeciwstawić się gospodarzom. Ci są już ograni w Premier League. Oprócz doświadczenia, ich atutem jest bardziej jakościowa kadra oraz mecz przed własną publicznością. Między innymi dlatego skłaniamy się do wytypowania zwycięstwa Fulham.

Fulham FC – Luton Town, ostatnie wyniki

Zawodnicy Fulham dobre występy przeplatają słabszymi. Na plus należy zaliczyć ich zakończony remisem mecz z Arsenalem oraz pokonanie Evertonu. Marco Silva i spółka zostali natomiast rozbici przez Manchester City.

Tegoroczny beniaminek Premier League to na razie chłopiec do bicia dla ligowych rywali. Luton nie zdobyło jeszcze żadnego punktu. Piłkarze tego klubu schodzili z boiska pokonani w każdym z trzech spotkań. Jedyne zwycięstwo odnieśli oni w Pucharze Ligi Angielskiej.

Fulham FC – Luton Town, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą dwa sezony temu na poziomie Championship. Wówczas Lutor zdołało zdobyć punkt w domowej konfrontacji. Fulham okazało się bezlitosne w Londynie, gdzie wygrało aż 7:0.

Fulham FC – Luton Town, kursy bukmacherskie

Luton nie jest faworytem tego pojedynku, a kursy na ich zwycięstwo są dość wysokie i oscylują wokół 5,10. Dla porównania typy na wygraną Fulham wynoszą około 1,67. My natomiast zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3755 zł, na co składa się między innymi freebet czy bonus od depozytu.

Fulham FC – Luton Town, kto wygra

Fulham FC – Luton Town, przewidywane składy

Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Luton (Przewidywany skład) 5-3-2 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Luton (Przewidywany skład) 5-3-2 Trenerzy ▼ Marco Silva Rob Edwards Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak

3 Calvin Bassey

11 Adama Traore

14 Bobby Reid

19 Rodrigo Muniz

21 Timothy Castagne

30 Carlos Vinícius

35 Tyrese Francois

38 Luke Harris Chiedozie Ogbene 7

Luke Berry 8

Cauley Woodrow 10

Issa Kabore 12

Pelly Ruddock Mpanzu 17

Jacob Brown 19

Tim Krul 23

Fulham FC - Luton Town, transmisja meczu

Spotkanie 5. kolejki Premier League pomiędzy Fulham i Luton nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna jedynie online na platformie Viaplay. Wcześniej należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

