Fulham – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2023)

Fulham – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal zdecydowanie nie będzie miał łatwo przeciwko Fulham. Ostatnie spotkania udowadniają, że słabsi przeciwnicy potrafią sprawić Kanonierom trudności. Mikel Arteta i jego zawodnicy, przeważnie przezwyciężają jednak kłopoty i finalnie sięgają po zwycięstwo. Sądzimy, że tak też stanie się przy okazji najbliższych derbów Londynu.

Fulham – Arsenal, sytuacja kadrowa

Marco Silva nie będzie miał do dyspozycji czterech zawodników. Urazy leczą Neeskens Kebano i Layvin Kurzawa. Zawieszony jest Joao Palhinha. Wypożyczony z Arsenalu jest Cedric, więc nie może on zagrać przeciwko Kanonierom.

Mikel Arteta w sobotniej konfrontacji nie skorzysta z dopiero wracającego do zdrowia Gabriela Jesusa i zmagającego się kontuzją Mohameda Elneny’ego.

Fulham – Arsenal, ostatnie wyniki

Marzec nie rozpoczął się dobrze dla Fulham. Podopieczni Marco Silvy ulegli nieznacznie Brentford. Beniaminek ma czego żałować. Wygrana oznaczałaby bowiem zrównanie się punktami z piątym w tabeli Premier League Liverpoolem. Wcześniej Fulham zaliczało świetne wyniki. Klub ten może się pochwalić między innymi awansem do ćwierćfinału Pucharu Anglii.

Arsenal broni się dzielnie przed naporem Manchesteru City. Kanonierzy mają aktualnie serię czterech triumfów z rzędu w Premier League, dzięki czemu ich przewaga nad mistrzem Anglii to pięć punktów. Gracze Mikela Artety po zwycięstwo nie potrafili sięgnąć w 1/8 finału Ligi Europy. Zremisowali oni w Lizbonie ze Sportingiem.

Fulham – Arsenal, historia

Pierwsze w tym sezonie starcie bezpośrednie, zakończyło się pomyślnie dla Arsenalu. Sprostał on bowiem roli faworyta i pokonał Fulham 2:1 przed własną publicznością.

Fulham – Arsenal, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Fulham – Arsenal, przewidywane składy

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Willian, Pereira, Solomon; Mitrovic

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Martinelli, Nelson

Fulham – Arsenal, kto wygra mecz?

Fulham – Arsenal, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 12 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi David Coote. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay.

