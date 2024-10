Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez i Alvaro Morata

Fiorentina AC Milan

ACF Fiorentina – AC Milan, typy i przewidywania

Fiorentina podejmie na własnym obiekcie AC Milan w meczu 7. kolejki Serie A. To bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier włoskiej ekstraklasy. Viola kompletnie zawodzi na początku trwającej kampanii, będąc obecnie w środku stawki.

Rossoneri grają w kratkę pod wodzą Paulo Fonseki, choć gdyby wziąć pod lupę tylko rozgrywki ligowe, to ich sytuacja wcale nie wygląda najgorzej. Kto wyjdzie zwycięsko z niedzielnego pojedynku? Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wybrzmi o godzinie 20:45.

Bukmacherzy jako faworyta tego meczu wskazują gości. Według mnie klub z miasta mody wywiezie trzy punkty z Florencji. Mój typ: zwycięstwo Milanu.

ACF Fiorentina – AC Milan, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają problemy kadrowe. Gospodarze zagrają bez Marina Pongracicia oraz Rolando Mandragory, a goście będą musieli radzić sobie bez Marco Sportiello, Alessandro Florenziego, Ismaela Bennacera i zawieszonego z czerwoną kartkę Davide Bartesaghiego.

Kontuzje i zawieszenia Fiorentina Zawodnik Powrót Marin Pongračić Uraz mięśnia Połowa października 2024 Rolando Mandragora Kontuzja kolana Koniec października 2024

Kontuzje i zawieszenia AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Uraz więzadła Połowa października 2024 Alessandro Florenzi Uraz więzadła krzyżowego Koniec lutego 2025 Ismaël Bennacer Uraz kostki Połowa grudnia 2024 Divock Origi disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach Davide Bartesaghi Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

ACF Fiorentina – AC Milan, ostatnie wyniki

Oba zespoły rywalizują na europejskiej arenie – Fiorentina gra w Lidze Konferencji, a AC Milan w Lidze Mistrzów. W środku tygodnia były rozgrywane mecze fazy ligowej w ramach tych rozgrywek. Viola pokonała u siebie walijski klub, The New Saints FC (2:0), a Rossoneri przegrali na wyjeździe z Bayerem Leverkusen (0:1).

Jeżeli chodzi o ligowe podwórko, to w 6. kolejce Serie A drużyna z Florencji bezbramkowo zremisowała w delegacji z Empoli, natomiast mediolańska ekipa bez większych problemów poradziła sobie na własnym stadionie z Lecce (3:0).

ACF Fiorentina – AC Milan, historia

AC Milan dominuje nad Fiorentiną w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery wygrane Rossonerich i tylko jedno zwycięstwo Violi. W tym czasie nie padł więc żaden remis.

ACF Fiorentina – AC Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy zanotowali trzy triumfy z rzędu na ligowym podwórku. Kurs na wygraną Fiorentiny wynosi około 3.10, a typ na zwycięstwo Milanu to mniej więcej 2.20. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.50. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

ACF Fiorentina – AC Milan, przewidywane składy

Fiorentina Raffaele Palladino AC Milan Paulo Fonseca Fiorentina Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład AC Milan Paulo Fonseca Rezerwowi 1 Pietro Terracciano 6 Luca Ranieri 7 Riccardo Sottil 9 Lucas Beltrán 11 Jonathan Ikoné 24 Amir Richardson 29 Yacine Adli 30 Tommaso Martinelli 33 Michael Kayode 65 Fabiano Parisi 99 Christian Kouamé 2 Davide Calabria 8 Ruben Loftus-Cheek 9 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Kevin Zeroli 20 Álex Jiménez 21 Samuel Chukwueze 25 Noah Raveyre 28 Malick Thiaw 31 Strahinja Pavlovic 42 Filippo Terracciano 80 Yunus Musah 96 Lorenzo Torriani

ACF Fiorentina – AC Milan, kto wygra?

ACF Fiorentina – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 7. kolejki Serie A będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz między Fiorentiną a Milanem możesz obejrzeć z polskim komentarzem na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, w serwisie streamingowym elevensports.pl, a także dzięki usłudze CANAL+ online. Zawody skomentują Julian Kowalski oraz Tomasz Zieliński.

