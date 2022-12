PressFocus Na zdjęciu: Conor Coady

Everton – Wolverhampton Wanderers: typy i kursy na mecz Premier League. Angielska ekstraklasa wreszcie wraca do gry po mundialowej przerwie. W 17. kolejce Premier League zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które niespodziewanie znajdują się na dole tabeli – Everton oraz Wolverhampton Wanderers. Początek spotkania w najbliższy poniedziałek 26 grudnia o godzinie 16:00.

Goodison Park Premier League Everton Wolverhampton 2.40 3.30 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 grudnia 2022 17:05 .

Everton – Wolverhampton Wanderers, typy i przewidywania

Zarówno „The Toffees”, jak i „The Foxes” są negatywnym zaskoczeniem obecnego sezonu Premier League. Przed siedemnastą serią Wolverhampton Wanderers zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a Everton plasuje się na siedemnastej pozycji mając tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

To spotkanie zatem będzie bardzo ważne w kontekście ewentualnej walki o utrzymanie. Przypomnijmy, że niedawno nowym szkoleniowcem drużyny popularnych „Wilków” został Julen Lopetegui, który zastąpił zwolnionego Bruno Lage’a.

Wolverhampton Wanderers wygrał 3 z ostatnich 5 meczów przeciwko Evertonowi, a dodatkowo w przypadku „Wilków” może zadziałać tzw. „efekt nowej miotły”. Nasz typ: zwycięstwo Wolverhampton Wanderers.

Fortuna 3.25 Wygrana Wolverhampton Wanderers Zagraj!

Everton – Wolverhampton Wanderers, sytuacja kadrowa

W obozie „The Toffees” najprawdopodobniej zabraknie następujących zawodników – Andros Townsend, Dominic Calvert-Lewin oraz James Garner, którzy są kontuzjowani. W ekipie „Wilków” mają nie być dostępni natomiast Pedro Neto, Chiquinho, Jonny i na pewno Sasa Kalajdzić, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Everton – Wolverhampton Wanderers, ostatnie wyniki

Wolverhampton Wanderers w ostatniej kolejce Premier League przed przerwą na mistrzostwa świata przegrało z Arsenalem (0:2), a wcześniej pokonało Leeds United (1:0). „Wilki” kilka dni temu mierzyły się z Gillingham w EFL Cup i pewnie wygrały ze swoim rywalem (2:0).

Jeśli chodzi o Everton, to podopieczni Franka Lamparda także niezbyt dobrze wspominają poprzednią serię gier w Premier League, ponieważ ulegli wówczas beniaminkowi z Bournemouth (0:3), a wcześniej okazali się gorsi także od Leicester City (0:2). „The Toffees” wygrali za to dwa ostatnie sparingi z Western Sydney Wanderers (5:1) oraz po rzutach karnych z Celtikiem Glasgow.

Everton – Wolverhampton Wanderers, historia

Spotkania pomiędzy Evertonem a Wolverhampton Wanderers zazwyczaj są bardzo wyrównane – na pięć poprzednich takich meczów dwa wygrali „The Tofees”, a trzy razy triumfowali „The Wolves”. W ostatnim pojedynku obu ekip padł wynik 1:0 dla „Wilków”, a na listę strzelców wpisał się wtedy Conor Coady, który obecnie występuje dla… Evertonu.

Everton – Wolverhampton Wanderers, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem poniedziałkowego meczu na Goodison Park są gospodarze. Kurs na wygraną Evertonu wynosi mniej więcej 2.30, a typ na zwycięstwo Wolverhampton Wanderers to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.15. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Everton – Wolverhampton Wanderers, przewidywane składy

Everton: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; McNeil, Gray, Gordon.

Wolves: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Neves, Moutinho, Nunes; Guedes, Podence, Jimenez.

Everton – Wolverhampton Wanderers, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Goodison Park w poniedziałek 26 grudnia o godzinie 16:00.

