Everton – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2022)

Everton – Crystal Palace to zaległy mecz 33. kolejki Premier League bardzo istotny dla układu sił w ligowej tabeli. Podopieczni Franka Lamparda nie są jeszcze pewni utrzymania. Na dodatek przystąpią do czwartkowej potyczki poważnie osłabieni. Zawodnicy Orłów chcą natomiast zakończyć sezon w pierwszej dziesiątce. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Goodison Park Premier League Everton Crystal Palace

Everton – Crystal Palace, typy na mecz i przewidywania

Everton przegrał w ostatniej kolejce Premier League z Brentford (2:3). Wcześniej był jednak niepokonany w trzech spotkaniach. Na swoim stadionie w pięciu ostatnich meczach przegrali tylko raz, notując trzy zwycięstwa i remis.

Crystal Palace to natomiast ekipa, mająca za sobą remis z Aston Villa (1:1). Piłkarze Orłów są bez przegranej od 25 kwietnia. W czterech ostatnich spotkaniach zanotowali dwa zwycięstwa i dwa remisy.

W związku z tym, że The Toffees desperacko chcą uniknąć spadku, a Crystal Palace jest zdeterminowane, aby w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swoją dobrą dyspozycję z ostatnich tygodni, to spodziewamy się kilku goli na Goodison Park. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Everton – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Frank Lampard może mieć ogromny ból głowy przed czwartkową potyczką. Jego drużyna nie jest pewna ligowego bytu, a ponadto wielu zawodników jest wyłączonych z gry. Kontuzje eliminują z występu takich piłkarzy jak: Yerry Mina, Fabian Delph, Andros Townsend, Nathan Patterson. Ponadto nie będą mogli zagrać Salomon Rondon oraz Jarrad Branthwaite. U gości zabraknie tylko Nathana Fergusona.

Everton – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Everton w trakcie minionego weekendu brał udział w boju, w którym padło pięć goli. Ostatecznie musiał uznać wyższość Brentford, przegrywając 2:3. Była to pierwsza porażka The Tofees w tym miesiącu.

Crystal Palace z kolei po dwóch wygranych bojach kolejno z Southampton (1:0) i Watfordem (1:0) ostatnio podzieliło się punktami z Aston Villa (1:1). Ekipa z Villa Park pierwsza zdobyła bramkę, a punkt Orłom uratował gol Jeffreya Schuppa.

Everton – Crystal Palace, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu tego roku w ramach Pucharu Anglii. Górą było wówczas Crystal Palace (4:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach każda z drużyn zanotowała po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem.

Everton – Crystal Palace, kursy

Everton – Crystal Palace, przewidywane składy

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane, Iwobi, Allan, Doucoure, Mykolenko, Gordon, Calvert-Lewin, Richarlison

Crystal Palace: Guaita – Clyne, Andersen, Kouyate, Guehi, Mitchell, Gallagher, Milivojevic, Schlupp, Zaha, Mateta.

Everton – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz Everton – Crystal Palace będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na Canal+ Family. Potyczka zacznie się o 20:45. Skomentują ją Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

