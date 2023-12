Everton – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2023)

Everton - Chelsea, typy na mecz 16. kolejki Premier League. The Blues chcą szybko się otrząsnąć po porażce z Manchesterem United. W niedzielę czeka ich wyjazdowa potyczka z The Toffees. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Chelsea FC

Everton – Chelsea, typy i przewidywania

Mauricio Pochettino notuje bardzo trudne początki na Stamford Bridge. Jego Chelsea nie może ustabilizować formy, na skutek czego zajmuje miejsce dopiero w środku stawki Premier League. Argentyńczyk mierzy się z dużą krytyką ze strony kibiców, którzy nie są przekonani, że uda mu się zażegnać kryzys i wyprowadzić drużynę na właściwe tory. Jeśli znów straci punkty, być może nad jego przyszłością zastanowią się także władze klubu. W niedzielę Chelsea pojedzie na Goodison Park, gdzie zagra z Evertonem, który ma za sobą serię dwóch zwycięstw. Będzie to więc trudna przeprawa. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Everton – Chelsea, ostatnie wyniki

Everton ma na swoim koncie dwie kolejne wygrane. W minionej kolejce udało się sensacyjnie pokonać Newcastle United aż 3-0. Wcześniej The Toffees zdołali ograć również Nottingham Forest (1-0). Pomimo dotkliwej kary punktowej, opuścili już strefę spadkową.

Chelsea przeplata lepsze występy zdecydowanie gorszymi. Kilka dni temu dała się pokonać na Old Trafford przez Manchester United 1-2, prezentując się przy tym fatalnie. Wcześniej The Blues pokonali Brighton 3-2 oraz dotkliwie przegrali z Newcastle United (1-4).

Everton – Chelsea, historia

Chelsea z triumfu na Goodison Park cieszyła się w minionym sezonie, pokonując na wyjeździe Everton w pierwszej kolejce Premier League 1-0. W rewanżu w Londynie padł natomiast remis 2-2. Z ostatnich pięciu bezpośrednich meczów The Blues zwyciężyli dwukrotnie, a The Toffees raz.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo Chelsea wynosi najczęściej 2.30. W przypadku ewentualnej wygranej Evertonu jest to natomiast maksymalnie 3.00. Przy okazji niedzielnego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan. Przy zakładaniu nowego konta należy wpisać kod GOAL, aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł.

Everton – Chelsea, przewidywane składy

Everton: Pickford, Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Young, Gueye, Harrison, McNeil, Doucoure, Calvert-Lewin

Chelsea: Sanchez, James, Disasi, Silva, Colwill, Caicedo, Fernandez, Gallagher, Palmer, Sterling, Jackson

Everton – Chelsea, kto wygra?

Everton – Chelsea, transmisja meczu

Niedzielny mecz 16. kolejki Premier League pomiędzy Evertonem a Chelsea rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

